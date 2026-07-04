Россия пытается вербовать украинцев "под чужим флагом": в СБУ рассказали о тактике врага

Россияне пытаются выдать себя за сотрудников правоохранительных органов Украины. Они используют вербовку "под чужим флагом", чтобы заставить граждан готовить поджоги, террористические акты или другие преступления.

В течение 2026 года Служба безопасности и Национальная полиция раскрыли десятки таких попыток. Об этом СБУ сообщила в своих социальных сетях.

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Что известно о новой тактике россиян?

В ходе своих операций российские спецслужбы звонят или пишут людям в мессенджеры и заставляют совершать запрещенные действия. Для этого враг использует различные методы:

они представляются сотрудниками правоохранительных органов; ⁠⁠

используют клиентские базы онлайн-магазинов для получения персональных данных;

шантажируют фальшивой "уголовной ответственностью";

вымогают деньги за закрытие несуществующих уголовных дел;

подталкивают к поджогам административных зданий, машин Сил обороны и т. д.

В некоторых случаях россияне используют различные "легенды" и подходы. Еще одной распространенной тактикой врага является рассылка фальшивых повесток с "вызовом на допрос" в Службу безопасности.

Для убедительности к этим "документам" добавляют поддельные подписи высокопоставленных сотрудников Службы. После этого людей начинают шантажировать. Россияне убеждают своих жертв, что могут помочь с закрытием соответствующего уголовного дела, но взамен ожидают от них выполнения определенных заданий,

– подчеркнули в СБУ.



СБУ показала примеры поддельных повесток / Фото СБУ

Чего пытаются добиться россияне?

Российские кураторы заставляют завербованных совершать противозаконные действия:

следить за определенным лицом;

перевезти посылку с одного адреса на другой;

приобрести химические вещества и изготовить самодельное взрывное устройство;

устроить поджог административного здания;

подготовить теракт или диверсию на важном объекте.

Вражеские спецслужбы также могут вымогать деньги у пострадавших. Они просят передать средства наличными через курьера или перечислить на реквизиты, которые на самом деле являются российскими.

Обращаем внимание, что СБУ действует исключительно в рамках действующего украинского законодательства, не ставит каких-либо сомнительных "задач" и не рассылает официальные документы через мессенджеры,

– подчеркнули в СБУ.

Также в ведомстве подчеркнули, что в случае, если к вам обращаются с подобными "предложениями" или вы заметили попытки вербовки в соцсетях, то обязательно нужно сообщить об этом в Службу безопасности.



В СБУ показали, как россияне вербуют украинцев / Фото СБУ

Как СБУ задерживает российских агентов?

Служба безопасности Украины предотвратила террористический акт в центре Киева, задержав двух женщин. Они работали на российские спецслужбы и планировали взорвать автомобиль украинского военнослужащего.

Также СБУ задержала агента российской военной разведки, который работал в одной из ведущих академий Министерства обороны. По данным следствия, он передавал России секретные разработки украинских беспилотников и пытался расширить агентурную сеть.