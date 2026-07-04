Россия пытается вербовать украинцев "под чужим флагом": в СБУ рассказали о тактике врага
Россияне пытаются выдать себя за сотрудников правоохранительных органов Украины. Они используют вербовку "под чужим флагом", чтобы заставить граждан готовить поджоги, террористические акты или другие преступления.
В течение 2026 года Служба безопасности и Национальная полиция раскрыли десятки таких попыток. Об этом СБУ сообщила в своих социальных сетях.
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Что известно о новой тактике россиян?
В ходе своих операций российские спецслужбы звонят или пишут людям в мессенджеры и заставляют совершать запрещенные действия. Для этого враг использует различные методы:
- они представляются сотрудниками правоохранительных органов;
- используют клиентские базы онлайн-магазинов для получения персональных данных;
- шантажируют фальшивой "уголовной ответственностью";
- вымогают деньги за закрытие несуществующих уголовных дел;
- подталкивают к поджогам административных зданий, машин Сил обороны и т. д.
В некоторых случаях россияне используют различные "легенды" и подходы. Еще одной распространенной тактикой врага является рассылка фальшивых повесток с "вызовом на допрос" в Службу безопасности.
Для убедительности к этим "документам" добавляют поддельные подписи высокопоставленных сотрудников Службы. После этого людей начинают шантажировать. Россияне убеждают своих жертв, что могут помочь с закрытием соответствующего уголовного дела, но взамен ожидают от них выполнения определенных заданий,
– подчеркнули в СБУ.
СБУ показала примеры поддельных повесток / Фото СБУ
Чего пытаются добиться россияне?
Российские кураторы заставляют завербованных совершать противозаконные действия:
- следить за определенным лицом;
- перевезти посылку с одного адреса на другой;
- приобрести химические вещества и изготовить самодельное взрывное устройство;
- устроить поджог административного здания;
- подготовить теракт или диверсию на важном объекте.
Вражеские спецслужбы также могут вымогать деньги у пострадавших. Они просят передать средства наличными через курьера или перечислить на реквизиты, которые на самом деле являются российскими.
Обращаем внимание, что СБУ действует исключительно в рамках действующего украинского законодательства, не ставит каких-либо сомнительных "задач" и не рассылает официальные документы через мессенджеры,
– подчеркнули в СБУ.
Также в ведомстве подчеркнули, что в случае, если к вам обращаются с подобными "предложениями" или вы заметили попытки вербовки в соцсетях, то обязательно нужно сообщить об этом в Службу безопасности.
В СБУ показали, как россияне вербуют украинцев / Фото СБУ
Как СБУ задерживает российских агентов?
Служба безопасности Украины предотвратила террористический акт в центре Киева, задержав двух женщин. Они работали на российские спецслужбы и планировали взорвать автомобиль украинского военнослужащего.
Также СБУ задержала агента российской военной разведки, который работал в одной из ведущих академий Министерства обороны. По данным следствия, он передавал России секретные разработки украинских беспилотников и пытался расширить агентурную сеть.