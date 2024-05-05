В Европе считают, что Россия планирует диверсии по всему континенту, – FT
Источник:FT
Европейские спецслужбы считают, что Россия готовится к диверсиям в странах континента. Москва уже начала планировать тайные взрывы, поджоги и повреждения инфраструктуры на европейской земле.
Отмечается, что Кремль не слишком озабочен потенциальными жертвами среди гражданского населения. Первые проявления таких диверсий заметны уже в разных странах Европы.
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Подготовка диверсий
Европейская разведка предупредила лидеров стран о подготовке Россией диверсий, поскольку страна-агрессор взяла курс на перманентный конфликт с Западом. Несмотря на то, что агенты Кремля осуществляли такие атаки и раньше, в том числе и в последние годы, растет количество доказательств, что Москва планирует более агрессивные и согласованные действия.
Мы оцениваем риск контролируемых государством саботажных актов как такой, значительно увеличившийся. Россия сейчас чувствует себя комфортно, проводя операции на
европейской земле "с высоким потенциалом вреда",
– сказал Томас Хальденванг, глава немецкой внутренней разведки.
В частности, совсем недавно двое немецко-российских граждан были арестованы в
Байройте. Их подозревают в подготовке нападения на военные и логистические объекты в Германии по указанию России. Кроме этого, подобную активность кремлевских агентов зафиксировали в Великобритании, Швеции, Польше, Чехии, Эстонии, Франции. Часть из запланированных диверсий удалось предотвратить.
Нельзя сказать, является ли это отражением того, что россияне бросают на это больше ресурсов; или они стали более небрежными и попадают на крючок; или западная контрразведка просто стала лучше выявлять и останавливать их,
– сказал Кейр Джайлз, старший научный сотрудник аналитического центра Chatham House.
Неназванный чиновник европейского правительства сказал, что Путин сейчас чувствует себя "ободренным" и будет пытаться продвинуть линии разграничения в Европе настолько сильно, насколько это возможно. Для этого он будет использовать дезинформацию, саботаж или хакерские атаки.
Российские диверсии
- Чешские правоохранители провели расследование взрывов на складах боеприпасов в селе Врбетице, произошедших в конце 2014 года. Полицейские установили, что к ним причастно российское ГРУ. Это не была "изолированная акция, а часть длительной диверсионной операции" на территории ЕС и Украины.
- В конце января суд в Болгарии одобрил выдачу европейских ордеров на арест (EAW) для шестерых граждан России. По данным прокуратуры, они занимались подрывной деятельностью в отношении коммерческой компании, которая производит оружие. Россияне взорвали склады боеприпасов в 2015 году.
- Кроме этого, еще в декабре сообщалось, что Россия планирует "гибридную войну" в Молдове. Москва действительно планирует снова расшатать страну изнутри, чтобы таким образом отвлечь внимание мира от своих преступлений в Украине.