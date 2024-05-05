В Европе считают, что Россия планирует диверсии по всему континенту, – FT

Европейские спецслужбы считают, что Россия готовится к диверсиям в странах континента. Москва уже начала планировать тайные взрывы, поджоги и повреждения инфраструктуры на европейской земле.

Отмечается, что Кремль не слишком озабочен потенциальными жертвами среди гражданского населения. Первые проявления таких диверсий заметны уже в разных странах Европы.

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Подготовка диверсий

Европейская разведка предупредила лидеров стран о подготовке Россией диверсий, поскольку страна-агрессор взяла курс на перманентный конфликт с Западом. Несмотря на то, что агенты Кремля осуществляли такие атаки и раньше, в том числе и в последние годы, растет количество доказательств, что Москва планирует более агрессивные и согласованные действия.

Мы оцениваем риск контролируемых государством саботажных актов как такой, значительно увеличившийся. Россия сейчас чувствует себя комфортно, проводя операции на

европейской земле "с высоким потенциалом вреда",

– сказал Томас Хальденванг, глава немецкой внутренней разведки.

В частности, совсем недавно двое немецко-российских граждан были арестованы в

Байройте. Их подозревают в подготовке нападения на военные и логистические объекты в Германии по указанию России. Кроме этого, подобную активность кремлевских агентов зафиксировали в Великобритании, Швеции, Польше, Чехии, Эстонии, Франции. Часть из запланированных диверсий удалось предотвратить.

Нельзя сказать, является ли это отражением того, что россияне бросают на это больше ресурсов; или они стали более небрежными и попадают на крючок; или западная контрразведка просто стала лучше выявлять и останавливать их,

– сказал Кейр Джайлз, старший научный сотрудник аналитического центра Chatham House.

Неназванный чиновник европейского правительства сказал, что Путин сейчас чувствует себя "ободренным" и будет пытаться продвинуть линии разграничения в Европе настолько сильно, насколько это возможно. Для этого он будет использовать дезинформацию, саботаж или хакерские атаки.

Российские диверсии