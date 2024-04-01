Буданов ответил, смогут ли российские добровольцы дойти до Москвы и оценил их действия

Российские добровольцы осуществили операцию в западных областях России, заявляя, что дойдут до Москвы и свергнут режим Кремля. Глава украинской разведки оценил возможности бойцов.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов прежде всего отмечает: соответствующий рейд российских добровольцев на территорию России является выгодным для Украины, поскольку отвлекает внимание вражеских войск. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

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Какие возможности у российских добровольцев

Самое главное, глава Главного управления разведки добавляет: "Когда изменится ситуация больше на фронте, им (российским добровольцам – 24 Канал) станет легче продвигаться дальше и достигать своей цели". Однако пока, по его словам, легионеры не могут дойти до Москвы.

По состоянию на сейчас для нас это очень выгодно, что они смогли растянуть группировки, отвлечь силы на фронте на оборону своих (российских – 24 Канал) пограничных рубежей,

– отметил руководитель ГУР.

Собственно, причиной того, почему Буданов заявляет, что российские добровольцы не дойдут до Москвы, и тот факт, что у них недостаточно для этого оружия. Следует вспомнить, что в Российском добровольческом корпусе отмечали: формируют арсенал из боевых "трофеев".

По словам бойцов, когда они воюют против кремлевских солдат в Украине, является частью Сил обороны. Однако когда переступают границу – не являются военнослужащими ВСУ, намекая, что не могут использовать предоставленную Западом технику.

Когда мы идем на территорию России – мы уже не военнослужащие ВСУ, которые взяли в руки оружие... Какое оружие у нас есть? Трофейное оружие. Часто оружие и техника переходят из рук в руки и мы этим пользуемся,

– говорил боец легиона "Свобода России".

Российский добровольческий корпус совместно с легионом "Свобода России" и Сибирским батальоном прорвали границу с Россией 12 марта и взяли под контроль несколько населенных пунктов в Белгородской и Курской областях.

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