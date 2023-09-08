Российские диверсанты активно пытаются проникнуть в одну из приграничных областей Украины
Источник:Андрей Демченко
По словам пограничников, ДРГ все чаще предпринимают попытки прорвать государственную границу Украины. Отследить врагов помогает БПЛА.
Все чаще диверсионно-разведывательные группы россиян пытаются "зайти" на Сумщину. В то же время в Харьковскую область уже не лезут. Об этом на брифинге рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.
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Что известно об активности окупантов
Враг, в придачу к ежедневным обстрелам, в пределах Черниговской, Сумской и Харьковской областей пытается использовать диверсионно-разведывательные группы, которые пытаются зайти на территорию Украины,
– рассказал Демченко.
Наибольшее количество попыток прорвать границу ГПСУ фиксирует в Сумской области. В Харьковскую область ДРГ пока не заходят.
"Это не исключает, что враг не будет там этого делать, но в настоящее время больше всего попыток все же фиксируется по Сумской области", – сообщил спикер ГПСУ.Обратите внимание! В Харьковскую область россияне активно пытались проникнуть почти весь 2023 год. Сообщения о том, что ДРГ пытались прорвать украинскую границу, были зимой, весной и летом. Иногда диверсанты предпринимали несколько попыток в течение одной недели.
Направление, которому угрожают россияне, усилят. Чтобы выявить диверсантов, используют беспилотник: он отслеживает ситуацию на границе с РФ.
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Последние новости о российских ДРГ
Россияне постоянно пытаются проникнуть в Украину. За август сообщений о попытках прорвать государственную границу Украины было много, причем они касались разных областей.
- 8 августа под украинский артиллерийский огонь попали две лодки, на которых диверсионно-разведывательные группы пытались маневрировать среди островов Днепра. Силы обороны Юга уничтожили окупантов.
- 12 августа в Сумской области наши защитники открыли шквальный огонь по противнику. В результате россияне вынуждены были возвратиться на территорию страны-агрессорки. Некоторые оккупанты получили ранения.
- 15 августа российские диверсанты попытались прорваться на Черниговщину. Две группы вооруженных окупантов направлялись к контрольной полосе с разных сторон. Впрочем, часовой на посту наблюдения вовремя заметил приближение врага. Между украинскими защитниками и диверсантами завязалась перестрелка.