Российские диверсанты активно пытаются проникнуть в одну из приграничных областей Украины

По словам пограничников, ДРГ все чаще предпринимают попытки прорвать государственную границу Украины. Отследить врагов помогает БПЛА.

Все чаще диверсионно-разведывательные группы россиян пытаются "зайти" на Сумщину. В то же время в Харьковскую область уже не лезут. Об этом на брифинге рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Смотрите также Блинкен посетил украинских пограничников: что у него вызывало восторг

Что известно об активности окупантов

Враг, в придачу к ежедневным обстрелам, в пределах Черниговской, Сумской и Харьковской областей пытается использовать диверсионно-разведывательные группы, которые пытаются зайти на территорию Украины,

– рассказал Демченко.

Наибольшее количество попыток прорвать границу ГПСУ фиксирует в Сумской области. В Харьковскую область ДРГ пока не заходят.

"Это не исключает, что враг не будет там этого делать, но в настоящее время больше всего попыток все же фиксируется по Сумской области", – сообщил спикер ГПСУ.

В Харьковскую область россияне активно пытались проникнуть почти весь 2023 год. Сообщения о том, что ДРГ пытались прорвать украинскую границу, были зимой, весной и летом. Иногда диверсанты предпринимали несколько попыток в течение одной недели.

Направление, которому угрожают россияне, усилят. Чтобы выявить диверсантов, используют беспилотник: он отслеживает ситуацию на границе с РФ.

Смотрите также Обмен данными с Минобороны: ГПСУ усилит контроль за выездом военнообязанных мужчин

Последние новости о российских ДРГ

Россияне постоянно пытаются проникнуть в Украину. За август сообщений о попытках прорвать государственную границу Украины было много, причем они касались разных областей.