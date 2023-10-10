Российские ДРГ маневрируют между островами в Днепре и держатся левого берега, – Гуменюк

Россияне продолжают запускать свои диверсионно-разведывательные группы с левобережья Херсонской области. В частности, оккупанты маневрируют на лодках между островами в реке Днепр.

Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что эти ДРГ активно уничтожают наши защитники, передает 24 Канал.

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Оккупанты применяют свои лодки в реке Днепр

Гуменюк подчеркнула, что украинская армия продолжает уничтожать оккупантов на Юге Украины. В частности, наши защитники ликвидируют в том числе российские диверсионно-разведывательные группы, которые они направляют на лодках вдоль побережья Днепра.

Держатся они все же вдоль левого побережья и маневрируют среди островов. Нападений на правый берег они не совершают,

– подчеркнула спикер.

Она также отметила, что фактически ежедневно украинские военные фиксируют маневрирование лодок оккупантов, но, по словам Гуменюк, оно больше связано с логистикой россиян и их попытками спасти своих побратимов, кого оставили, или ранили на островах.

"Это немногочисленные группы, потому что они не могут использовать планомерные военные катера на этом направлении", – рассказала она.

Напоследок Гуменюк подчеркнула, что для своей диверсионно-разведывательной деятельности оккупанты в основном используют оттесненные у гражданского населения левобережья Херсонской области надводные плавсредства.

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