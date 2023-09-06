Если обломки "Шахеда" упали на нашей территории – это нарушение суверенитета, – президент Румынии
6 сентября 2023, 19:45Читати новину українською
Источник:Digi 24
На территории Румынии обнаружили обломки дронов. Следует провести расследование, чтобы узнать их происхождение.
Об этом заявил президент Румынии Клаус Иоганнис. По его словам, если это обломки российского "Шахеда" – это будет расцениваться как нарушение суверенитета.
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Президент Румынии прокомментировал представление русских дронов на своей территории.
Иоганнис отметил, что расследование должно выяснить:
- происхождение обломков дронов, которые представили в Румынии,
- время и обстоятельства, по которым они оказались на румынской территории.
Если подтвердится, что эти обломки являются частью российского беспилотника, такая ситуация будет совершенно неприемлема и станет серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Румынии.
– заметил президент Румынии.
Он подытожил, что Румыния остается хорошо защищенной гарантиями безопасности в рамках НАТО.