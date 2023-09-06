Если обломки "Шахеда" упали на нашей территории – это нарушение суверенитета, – президент Румынии

На территории Румынии обнаружили обломки дронов. Следует провести расследование, чтобы узнать их происхождение.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Иоганнис. По его словам, если это обломки российского "Шахеда" – это будет расцениваться как нарушение суверенитета.

К теме Российские дроны упали на территории Румынии: в Бухаресте заявили о рисках

Президент Румынии прокомментировал представление русских дронов на своей территории.

Иоганнис отметил, что расследование должно выяснить:

происхождение обломков дронов, которые представили в Румынии,

время и обстоятельства, по которым они оказались на румынской территории.

Если подтвердится, что эти обломки являются частью российского беспилотника, такая ситуация будет совершенно неприемлема и станет серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Румынии.

– заметил президент Румынии.

Он подытожил, что Румыния остается хорошо защищенной гарантиями безопасности в рамках НАТО.