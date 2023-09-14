Есть два решения, – у Зеленского сказали, как предотвратить падение дронов в Румынии
Во время российских атак на Одесчину дроны залетают также на территорию Румынии. В стране НАТО уже в третий раз обнаружили обломки "Шахедов".
Советник главы ОПУ Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, что возможны два решения, чтобы обезопасить Румынию от российских дронов.
Вашему вниманию Есть один эффективный способ: как обезопасить соседей Украины от российских атак
"Это же не вопрос Румынии – это вопрос коллективного органа НАТО. Он должен провести консультации согласно четвертой статье и после этого решить. На мой взгляд, есть два решения", – отметил Подоляк.Статья 4 договора НАТО предполагает, что страны-члены будут консультироваться между собой всякий раз, когда, по мнению какой-либо из них, возникнет угроза любой из них.
О каких решениях речь
Первое решение – это предоставить Украине гораздо больше систем противовоздушной обороны или дополнительные снаряды к ним. Так наша страна сможет полностью закрыть небо, чем обезопасит все страны за собой.
Второе решение – это увеличить количество систем ПВО на границе самой Румынии, чтобы она самостоятельно сбивала российские дроны.
Как Румыния может защититься от "Шахедов": смотрите эксклюзивное интервью Михаила Подоляка 24 Каналу
Подоляк добавил, что первое решение ему нравится больше, однако принять его может только Североатлантический альянс.
Российские дроны в Румынии: основное
- В первый раз "Шахеды" залетели на территорию Румынии ночью 4 сентября. Однако страна признала это только 6 сентября. Министр обороны Анхель Тилвар заявил, что нужно усилить бдительность.
- Очередные обломки российских беспилотников обнаружили 9 сентября. В этот раз в Румынии среагировали сразу. В частности, МИД срочно вызвал руководителя российской дипломатической миссии.
- Новые фрагменты российского дрона на территории Румынии обнаружили 13 сентября. Бухарест проинформировал НАТО, в настоящее время продолжаются консультации с союзниками.