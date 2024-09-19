Как тебе такое, Илон Маск? Новые расследования российской лжи разоблачают ее низменные методы

Мы изучаем инфопространство для аналитики, чтобы разоблачать манипуляции. Поэтому когда появляются "сливы" от структур, которые работают на российскую дезинформационную машину или расследования соцсетей об операциях влияния России, всегда интересно сравнить были ли их ИПСО разоблачены в наших исследованиях.

Агентство по производству фейков

Новая "утечка" документов агентства по черному пиару Кремля показывает, что как минимум два таких неочевидных нарратива были нами определены: "продажа украинских детей на Запад" и распространение фейков для опорочивания образа украинских беженцев. Далее читайте в колонке для сайта 24 Канала.

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Расследование показывает конкретные примеры лжи, которая находится за гранью добра и зла. Мем о президенте Владимире Зеленском, который на многомиллионную аудиторию распространил 2 октября 2023 года Илон Маск, мог быть создан по заказу Кремля.

Также дезинформационное агентство Кремля распространяло грязные фейки, чтобы вызвать отвращение к украинцам в Европе и опорочить, например, перед немцами. Издание "Досье", которое вместе с рядом других медиа получило доступ к документам российского "Агентства социального проектирования", говорит, что работой этого агентства руководил глава администрации Владимира Путина Сергей Кириенко.

Среди тем, которые они должны были продвигать в Германии, были такие, цитирую:

"Х*хлы – свиньи",

"Разногласия Украины и Германии",

"Все не так однозначно. Все работают по заказу США".

Например, один из вымышленных фейков говорил, что немецкие работодатели будут обязаны брать украинских переселенцев на работу, а в случае отказа – платить штраф.

Другой вымышленный сюжет рассказывал, что украинцы царапают гвоздем на машинах букву Z, мол, для того, чтобы спровоцировать ненависть немцев к россиянам. Другой фейк сообщал, что нападение на министра здравоохранения совершили "диверсанты из батальона "Азов".

"Мем Маска – сделанный Софией. Фейк", – именно такая запись в протоколе совещания агентства с Кремлем была сделана через три дня после публикации этого мема Илоном Маском в Х.



Материалы исследователей

Также агентство должно было придумывать бред, который должны были бы подавать от якобы украинских движений в Европе. Это подтверждает неодиночные сообщения о том, что тактика рашизма заключается в создании подставных "украинских движений", которые будут позорить Украину под видом помощи ей.

Один из креативов рашистов предлагает, чтобы "х*хол рассказал на камеру анекдот на немецком с ужасным акцентом – подадим как пьяное быдло-беженец смеется над нашим гостеприимством".



Примеры подготовки фейков россиян из их документов / Фото из расследования

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Еще один российский фейк был о том, что 12-летнюю немецкую девочку Марту изнасиловали украинские подростки.

Как пишет "Радио Свобода", еще один пример фейка, созданного агентством для западной аудитории – "торговля в даркнете украинскими детьми", которых из Львова якобы отправляли в ЕС. Этот и другие фейки агентства об Украине подхватила американская конгрессвумен от республиканцев – Марджори Тейлор Грин, которая выступает против помощи Украине.

София (вероятно, Захарова), согласно протоколу встречи от сентября 2023 года, комментировала это следующим образом:"Новая команда сделала фейк кражи детей. Американцы всерьез опубликовали. Успех!".



София Захарова / Фото "Досье"

Исследование нашей организации CAT-UA свидетельствует, что нарратив о том, что украинские беженцы "опозорились" в Европе, был придуман и продвигался рашистами еще в первые недели полномасштабной войны. Типичными месседжами в марте 2022 года, которые, судя по всему, были подготовлены еще до полномасштабного вторжения, были такие:

"украинцы громко себя ведут в Молдове, хвастаются деньгами, раздражают местных";

"Молдова выгоняет беженцев";

"Украинцы забирают работу в Польше";

"Украинцы нарушают законы в Германии";

"Украинцы завезли венерические заболевания в Эстонию" и тому подобное.

"Истории" о том, что украинцы продают несовершеннолетних детей на органы за границу, привлекая для этого ВСУ, которые вывозят детей с оккупированных территорий на продажу или для развлечений педофилов – еще один устойчивый фейковый нарратив Кремля. Его целью было "перебить" официальное обвинение МУС Путина и России в массовом похищении детей из Украины.

Подтвердилась и предыдущая информация, что россияне разжигали конфликт между Зеленским и Залужным. Вот пример "инфографики" для раскола украинского общества.



Российская пропаганда / На фото материалы расследования

В протоколе встречи агентства с представителем Кремля от 22 февраля 2024 речь шла о нарративах, которые нужно продвигать. Половина из них ставит задачу провоцирования линий раскола общества, в частности, "ссорить с поляками". Также пытались раскручивать конфликт Зеленского с Порошенко, Кличко и Залужным.



Мемы от российской пропаганды / Фото из расследования "Радио Свобода"

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В Европе агентство ставит задачу выполнить KPI – обеспечить поддержку немцами и французами правых популистов. В частности партии "Альтернатива для Германии" на уровне 20%. Также, что показательно, стоит задача увеличить у немцев и французов страх перед будущим до более 50%.

Успехи российского агентства

В своих аналитических документах агентство говорит о выгодном для России результате на выборах в Европарламент, которые состоялись в июне 2024 года. Оно осуществляло активное влияние в течение месяца перед выборами для поддержки правых сил и дискредитации Урсулы фон дер Ляйен, президента Европейской комиссии. Кампания закончилась, по словам московских распространителей лжи, "серьезным успехом в соцсетях".

По данным издания "Досье", за период с января 2023 года по апрель 2024 года агентство распространило только на Украину:

1 259 фейков;

138 тысяч постов, видеороликов, статей, мемов;

10,2 миллиарда "прикосновений" людей с их контентом;

57 миллионов комментариев, из них 55 миллионов комментариев были размещены автоматизировано;

10,5 миллиона сообщений отправлено в Signal и телеграм;

2,6 миллиона респондентов в Украине было опрошено во время "формирующих исследований".

Агентство также поддерживало Виктора Медведчука и его проект "Другая Украина" с целью повлиять на международную и российскую аудиторию, чтобы продвигать нарратив, что не все украинцы против России.

Расследователи из Израиля также отмечают, что, среди прочего, целью был подрыв поддержки Украины в Израиле. Говорится о распространении листовок против Украины в синагогах. Также россияне использовали израильских инфлюенсеров и соцсети для распространения контента, который поддерживает Россию.

Итак, внутренние документы, которые разоблачают российские дезинформационные кампании, показывают их низость и амбициозность к проведению инфовойны по всему миру.