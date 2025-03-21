"Необходима мгновенная реакция": как экипаж САУ "Гвоздика" защищает пушку от российских FPV-дронов

Российские дроны представляют серьезную угрозу для Сил обороны на фронте. Они охотятся не только за нашими защитниками – их целью также является техника, которую украинским военнослужащим часто удается успешно маскировать.

Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что противостояние в небе влияет на все ведение войны. Она поделилась историей о боевой работе военных 42 бригады.

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Как артиллеристы выполняют боевые задачи

Украинские военные часто выполняют боевые задачи на самоходных артиллерийских установках "Гвоздика".

Анна Черненко подчеркнула, насколько помогают маскировочные сетки, которые плетут волонтеры. От того, как военные "спрячут" свою технику, будет зависеть, будет ли она работать дальше. Маскировка необходима для того, чтобы вражеский FPV-дрон не смог залететь и нанести ущерб, если увидит пушку.

Старший наводчик 42 ОМБр отметил, что бывают дни, когда военные "не вылезают из пушки". Работа по обезвреживанию вражеских целей есть всегда.

Разведка засекает перемещения противника и идет поражение. В основном это пехотные группы, но бывает и техника,

– сказал заместитель командира дивизиона 42 ОМБр.

Он подчеркнул, если появляется воздушная цель, то наши военные пытаются ее как можно быстрее уничтожить, потому что это может быть или вражеский разведчик, или ударный БпЛА. В таких случаях реакция должна быть мгновенной.

Мы успеваем замаскироваться и забежать в блиндаж. Больше всего угрозы от дронов, ведь они могут залететь в небольшое отверстие. Мы стараемся максимально вешать сетки (для маскировки – 24 Канал) и ветки, чтобы дрон запутался и упал сбоку, но не на пушку,

– объяснил военнослужащий с позывным "Фартовый".

Такая работа наших защитников спасает жизни и позволяет максимально эффективно выполнять боевые задачи военного командования.

Стоит добавить, что военнослужащий бригады "Рубеж" Даниил Борисенко отметил, что на фронте появились FPV-дроны с оптоволоконным управлением, которые невозможно заглушить средствами РЭБ. Российские войска активно используют такие беспилотники. Оккупанты усовершенствовали их дальность до 15 километров благодаря специальным катушкам с проволокой. Украинские военные также внедряют подобные технологии.