Стратегия забывания: какие ИПСО применяют россияне в Украине и мире

Кремль четко проводит три линии информационно-психологических операций. Такие ИПСО рассчитаны для продвижения в Украине, среди собственного населения и среди украинских союзников, а именно стран Запада.

Об этом 24 каналу рассказал главный специалист Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ Тарас Дзюба. Он отметил, что информационные операции всегда производятся на реализацию выбранной стратегии.

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По мнению специалиста Страткома ВСУ, нынешняя стратегия Москвы состоит в том, чтобы дожать Украину зимой холодом и массовыми отключениями электроэнергии. Соответственно и информационные кампании будут направлены с учетом этой цели.

ИПСО для Украины

Тарас Дзюба пояснил, что Россия избрала по отношению к Украине стратегию на уничтожение объектов нашей энергетической системы. Такая цель призвана создать проблемы для украинцев и тем самым заставить руководство Украины пойти на определенные условия, которые выдвигает Москва.

Специалист считает, что, учитывая эту цель, происходит информационная кампания россиян. Они рассказывают, что Россия предлагает определенные условия Киеву, а украинское руководство не соглашается и продолжает воевать. Тем временем, украинское население страдает без электроэнергии и других коммунальных услуг.

Все прокремлевские источники: телеграмм-каналы, пятая колонна, коллаборанты, в том числе и церковь Московского патриархата – раздувают эту тему,

– отметил специалист Управления стратегических коммуникаций.

Он рассказал, что россияне уже второй месяц подряд предлагают Украине вымышленные переговоры, хотя никаких предложений от них не было.

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Между тем, по мнению Тараса Дзюбы, Путину из-за отсутствия успеха на фронте – как голодному хлеба – нужна хоть какая-то пауза в боевых действиях. Тогда он сможет накопить резервы и впоследствии продлить свою агрессию.

ИПСО для россиян

Специалист Управления стратегических коммуникаций пояснил, что российская пропаганда применяет ИПСО и по отношению к собственному населению. В частности, там активно умалчивают любые поражения на фронте.

Там работает интересная технология "забывания". Например, когда они потеряли Херсон, просто запретили употреблять слово Херсон в средствах массовой информации,

– рассказал Дзюба.

Также он отметил, что когда в России начали распространять данные о количестве сбежавших от мобилизации за рубеж людей, то пропаганда о таких россиянах просто забыла. То есть в СМИ запрещено говорить о бегстве от мобилизации, будто этих граждан нет.

По данным Тараса Дзюбы, в канун Дня матери в России активизировалось движение матерей и жен мобилизованных. Кремль умолчанием этой темы пытается сбить протестные настроения и уменьшить критику власти и военного руководства.

ИПСО для стран Запада

В отношении западных стран действуют одновременно несколько ИПСО, подметил специалист Страткома ВСУ Тарас Дзюба:

Первая тема – якобы помощь Украине оружием лишь усугубляет вооруженный конфликт. Вторая тема вбрасывается в страны Запада около месяца – это попытка дегуманизации Вооруженных сил Украины. Россияне находят фейковые или единичные несистемные факты, якобы нарушающие нормы международного гуманитарного права. И такие вбросы делают "погоду на информационном пространстве". Третья тема – это раскол между США и Европой. Вроде бы Соединенные Штаты Америки наживаются на войне в Украине, стимулируют свой оборонно-промышленный комплекс и принуждают Европу платить за вооруженную помощь Украине. А между тем Европа будто бы страдает и живет хуже из-за того, что наложила санкции против России.

Тарас Дзюба считает, что все эти ИПСО мы будем наблюдать и дальше, если Россия не отступит от своей стратегии по переговорам.

Если они будут продолжать качать тему переговоров, вроде бы добрый Путин предлагает переговоры, а злой Зеленский не хочет идти на эти переговоры, то все это будет продолжаться.

– сказал специалист Управления стратегических коммуникаций Тарас Дзюба.

По его мнению, если россияне придумают другую стратегию, тогда будут изменяться и информационно-психологические операции.

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