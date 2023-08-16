"Элиты" России с радостью предадут Путина: при каком условии это может произойти

Российские так называемые "элиты" очень недовольны теми нестабильными процессами, которые сейчас происходят в России. Там осталась та прослойка, которой есть что терять.

Об этом 24 Каналу рассказал советник по коммуникации легиона "Свобода России" Алексей Барановский. Внутри страны-агрессора достаточно жесткие правила по отношению к тем же остаткам так называемых "элит".

Смотрите также Сотни шпионов, антенны и РПЦ: как Россия годами создавала агентурную сеть в Брюсселе

Какая альтернатива

Итак, внутренние российские процессы не предполагают ничего положительного. Впрочем, есть альтернатива, как при этом можно сохранить свои деньги и выгодно предать Путина. Алексей Барановский считает, что при удобном случае "элиты" это сделают. Речь идет о приходе антипутинских организаций, которым сейчас необходима поддержка.

"Главное для "элит" сейчас – не финансировать войну, уклоняться от этого. Потому что и украинские, и западные службы следят за ними. Потом будут понимать кто и что делал", – сказал он.

Ситуация с так называемыми "элитами" в России: смотреть видео

Впрочем, вопрос поддержки тоже дилемма для "элит". Ведь за это они могут быть наказаны в стране-агрессоре.

Российский бизнес достаточно серьезный, они боятся публично помогать антипутинским силам, потому что к ним придет ФСБ. Самые умные понимают, что нужно класть яйца в разные корзины и не в оппозицию, которая собирается где-то за границей. Например, от Легиона будет многое зависеть,

– объяснил советник по вопросам коммуникации легиона "Свобода России".

Политические процессы в России: последние события