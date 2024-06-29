Российская элита, которая критиковала войну в 2022 году, начала ее поддерживать, – ISW

Многие российские элиты перешли от критики военных действий России в Украине к ее поддержке. Они считают, что Россия может победить.

Об этом пишет Институт изучения войны со ссылкой на российского оппозиционера Михаила Зыгаря. Сообщается, что элиты рассчитывают на постепенное продвижение России и проигрыш Украины в войне на истощение.

Смотрите также Россияне планируют наступление на Боровую: какая ситуация на участке фронта и что задумал враг

Элиты верят в победу России

Многие российские элиты, которые были против войны в 2022 году, начали поддерживать войну в 2023 году, поскольку они "считают, что Россия побеждает". Как пишет Зыгарь, причиной этого стали медленные, но стабильные успехи агрессора. Также они учитывали постоянную нехватку снарядов в Украине и "уменьшение" помощи Запада.

Один неизвестный российский олигарх, который ранее критиковал войну, сказал, что Россия должна выиграть войну, иначе "они не позволят нам жить... и Россия развалится". Российские элиты даже начали спекулировать о результатах войны, указывая на победу России,

– приводит слова оппозиционера ISW.

Аналитики отмечают, что не могут проверить достоверность этих слов, однако они согласуются с их собственной оценкой того, что российские элиты поддержали идеи Путина о войне после усиления репрессий.

Таким образом разговоры российских элит о том, что Россия может победить на поле боя, указывают, что они также могут заявленную Путиным "теорию победы". Отмечается, что она предусматривает, что российская армия сможет продолжать постепенное ползучее продвижение бесконечно долго, предотвратить значимое контрнаступление Украины и в конце концов выиграть войну на истощение.

Напомним, Владимир Путин представил свою "теорию победы" на Петербургском форуме. Аналитики отмечают, что диктатор верит в способность России "выдавить" украинские войска с оккупированных территорий. ISW пишет, что ВСУ ранее показали, что, когда они хорошо обеспечены, они могут помешать российским войскам достичь даже незначительных тактических успехов и начать контрнаступательные операции.