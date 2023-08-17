Сбитые Ка-52 не летали бы без иностранных компонентов, – Ермак о необходимости новых санкций

Украинские военные продолжают уничтожать российскую технику по всем направлениям фронта. Однако гораздо проще было бы, если бы враг не имел доступа к технологиям и не мог ее производить.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что два сбитых российских вертолета Ка-52 не могли летать без иностранных компонентов. Он отметил, что военные говорят, что россияне используют их, чтобы иметь преимущество в воздухе и наносить удары по позициям Сил обороны.

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Вертолеты содержали западные запчасти

По информации Ермака, этот вертолет содержит высокотехнологичные компоненты Западных государств и стран Азии.

В частности, говорится о чипах, микропроцессорах, интегральных схемах, приемниках, флэш-памяти, телекоммуникационных трансформаторах, трансиверах, линейных стабилизаторах, микросхемах, без которых его работа была бы невозможна, поскольку Россия не способна производить такие технологические продукты.

"Мы изучаем пути, благодаря которым Россия получает эти компоненты в обход санкций. Работаем с правительствами стран и компаниями-производителями, чтобы ограничить российский ВПК", - написал Ермак.

Группа Макфола-Ермака уже предоставляла эту информацию партнерам. Частично ее запечатлели в санкциях, но их нужно больше.

Ермак убежден, что российский ВПК не должен иметь доступа к технологиям.

Сбивать Ка-52 – это здорово. Но гораздо лучше – лишить Россию возможностей его производить,

– написал он.

Сбиение самолетов Ка-52