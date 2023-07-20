Почему ВСУ не бьют по российским кораблям в Черном море: есть одна причина
Российские оккупанты наносят коварные удары по украинской портовой инфраструктуре. Атаки участились после срыва зерновой сделки. В ответ Украина может поражать русские корабли. Сейчас они есть законной целью.
Украина ранее утопила флагман Черноморского флота крейсер "Москва". После этого россияне осознали свою ошибку. Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал.
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Почему российские корабли до сих пор не атаковали
В Министерстве обороны Украины официально заявили, что Кремль превратил Черное море в зону опасности для русских суден. В частности, для тех, которые следуют в акватории Черного моря в направлении морских портов России и украинских морских портов.
Ранее российские корабли не атаковали по одной причине.
Они не входят в зону поражения. У нас есть два противокорабельных комплекса: "Гарпун" и "Нептун". Они наземного базирования. Дальность у них до 200 километров. После потопления "Москвы" россияне не заходят в зону достижения наших комплексов,
– объяснил Олег Жданов.
Добраться до них нет возможности. Ведь у Украины, к сожалению, нет воздушных ракет противокорабельного класса. Авиация не может выйти в акваторию Черного моря.
Кроме того, помешали бы российская авиация и системы ПВО.
"Российская эскадра постоянно держится в тени своих средств ПВО, которые находятся в украинском Крыму и на материковой части России", – отметил военный эксперт.
Олег Жданов объяснил, почему Украина не поражает российские корабли: смотреть видео
Почему нельзя нанести удары дронами
Вместо этого использовать беспилотники может быть неэффективно. Ведь достать дронами российских кораблей достаточно сложно. Такую операцию нужно очень хорошо спланировать и организовать.
Нужно сделать дроны. Дроны делаются "из колес" – сколько сделать дронов, подготовили операцию и провели,
– заметил Жданов.
Напомним, что в мае российский разведывательный корабль "Иван Хурс" атаковали тремя дронами. Из них угодил только один. Один беспилотник уничтожили, а что было с другим – точно неизвестно.
А вот повторить апрельскую атаку на Севастопольской бухте уже не удастся. После последнего случая россияне установили там железную сетку, бухта хорошо охраняется. Однако следует отметить, что в последнее время в Севастополе все чаще звучит воздушная тревога. А наивные россияне по-прежнему хотят и ездят в Крым, не понимая, что он в ближайшее время фактически станет линией фронта.
Крымский мост вторично атаковали: что известно
- В ночь на 17 июля на Крымском мосту раздались два мощных взрыва. В результате были серьезно повреждены опоры моста.
- Владимир Путин провел срочное совещание, в котором заявил, что Керченский мост не подлежит восстановлению. В то же время, пообещал какую-то "расплату". Якобы минобороны уже готовит предложения.
- Источники 24 Канала в Службе безопасности рассказали, что удары по Крымскому мосту – это часть удачной спецоперации СБУ и Военно-морских сил Украины. Там добавили, что атаку совершили с помощью надводных дронов. Впоследствии эту информацию подтвердил Михаил Федоров.