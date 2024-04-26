Воздушные силы ВСУ рассказали, почему вчера часто взлетали российские МиГи
Россия накануне, 25 апреля, несколько раз поднимала в небо свой истребитель МиГ-31К. Из-за этого в Украине продолжались воздушные тревоги.
Спикер Воздушных сил Илья Евлаш рассказал в эфире телемарафона, что у россиян постоянно происходит подготовка. В частности, воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К объявляли в 10:30, 13:53, 16:44 25 апреля.
Смотрите также "Лукашенко предупреждает": сколько нужно России на восстановление запаса оружия
Почему Россия несколько раз поднимала МиГ-31К
Илья Евлаш рассказал, что необязательно истребитель МиГ поднимается в воздух, чтобы проводить обстрелы Украины.
Он (МиГ-31К – 24 Канал) может осуществлять какие-то перелеты, связанные с другими причинами. В частности, может осуществляться патрулирование. Мы постоянно фиксируем в акватории Черного моря их Су-34, Су-35, которые перемещаются и патрулируют воздушное пространство. МиГи могут быть связаны с передислокацией, перебазированием и другими повседневными причинами,
– пояснил спикер Воздушных сил ВСУ.
Также Илья Евлаш объяснил, почему оккупанты уже два дня не запускали "Шахеды". По словам спикера, это может быть:
- как просто затишье перед подготовкой к какому-то более массированному действию,
- так и отслеживание и ожидание нашего шага.
Россия обстреливает Украину: последние новости
- Россияне посреди дня 26 апреля атаковали Сумы двумя управляемыми авиационными бомбами. Оккупанты ударили по промышленному объекту. В Сумской ОВА заявили, что на месте работают все необходимые службы, а последствия атаки уточняют.
- Оккупанты ударили по Никополю Днепропетровской области. К сожалению, пострадал 9-летний мальчик. Он в состоянии средней тяжести. Врачи оказали необходимую помощь, он будет лечиться дома. Также ранен 42-летний мужчина.
- Россия ударила по Дергачам Харьковского района, Харьковской области. Там пострадали двое детей – 16 и 5 лет. Им помогли на месте, госпитализация не понадобилась.
- Также враги 25 апреля ударили по Балаклее Изюмского района Харьковской области. По данным ОВА, есть попадание возле железнодорожного вокзала. Харьковская областная прокуратура сообщила, что количество раненых возросло до 13 человек.