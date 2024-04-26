Воздушные силы ВСУ рассказали, почему вчера часто взлетали российские МиГи

26 апреля 2024, 14:20
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Россия накануне, 25 апреля, несколько раз поднимала в небо свой истребитель МиГ-31К. Из-за этого в Украине продолжались воздушные тревоги.

Спикер Воздушных сил Илья Евлаш рассказал в эфире телемарафона, что у россиян постоянно происходит подготовка. В частности, воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К объявляли в 10:30, 13:53, 16:44 25 апреля.

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Почему Россия несколько раз поднимала МиГ-31К

Илья Евлаш рассказал, что необязательно истребитель МиГ поднимается в воздух, чтобы проводить обстрелы Украины.

Он (МиГ-31К – 24 Канал) может осуществлять какие-то перелеты, связанные с другими причинами. В частности, может осуществляться патрулирование. Мы постоянно фиксируем в акватории Черного моря их Су-34, Су-35, которые перемещаются и патрулируют воздушное пространство. МиГи могут быть связаны с передислокацией, перебазированием и другими повседневными причинами,
– пояснил спикер Воздушных сил ВСУ.

Также Илья Евлаш объяснил, почему оккупанты уже два дня не запускали "Шахеды". По словам спикера, это может быть:

  • как просто затишье перед подготовкой к какому-то более массированному действию,
  • так и отслеживание и ожидание нашего шага.

Россия обстреливает Украину: последние новости

  • Россияне посреди дня 26 апреля атаковали Сумы двумя управляемыми авиационными бомбами. Оккупанты ударили по промышленному объекту. В Сумской ОВА заявили, что на месте работают все необходимые службы, а последствия атаки уточняют.
  • Оккупанты ударили по Никополю Днепропетровской области. К сожалению, пострадал 9-летний мальчик. Он в состоянии средней тяжести. Врачи оказали необходимую помощь, он будет лечиться дома. Также ранен 42-летний мужчина.
  • Россия ударила по Дергачам Харьковского района, Харьковской области. Там пострадали двое детей – 16 и 5 лет. Им помогли на месте, госпитализация не понадобилась.
  • Также враги 25 апреля ударили по Балаклее Изюмского района Харьковской области. По данным ОВА, есть попадание возле железнодорожного вокзала. Харьковская областная прокуратура сообщила, что количество раненых возросло до 13 человек.

Автор: Діана Квасневська