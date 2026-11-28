Авиационный эксперт Константин Криволап в эксклюзивном интервью для YouTube-проекта "24 Канал" проанализировал последствия удара по российскому аэродрому "Саваслейка" и перспективы истребителей Gripen в Украине. Также эксперт объяснил, почему КНДР внезапно приостановила военную помощь России.

Украинские силы наносят удары по российской авиации на удаленных аэродромах, поражают нефтяную инфраструктуру и ослабляют военное присутствие на море. В то же время на поле боя могут появиться новые факторы, способные изменить ситуацию, – в частности, шведские истребители Gripen, которые должны существенно затруднить российской авиации применение управляемых авиабомб. Не менее важно развитие украинского вооружения. Применение лазерной системы "Блиск" против реактивного "Шахеда" стало показательным шагом в развитии технологий, которые еще недавно казались скорее оружием будущего. А тем временем военное сотрудничество Москвы с Пхеньяном, похоже, может столкнуться с новыми ограничениями. В интервью для 24 Канала авиационный эксперт Константин Криволап рассказал о том, какие российские самолеты могли быть уничтожены во время удара по аэродрому Саваслейка, почему появление Gripen способно изменить правила воздушного боя и что стоит за возможной паузой в военной помощи КНДР.

Удар по "Саваслейке": какие российские самолеты могли быть уничтожены и почему это важно

Начнем с аэродрома Саваслейка. По предварительной информации, минус 3 МиГа и минус 2 Су. То есть это минус ракетоносцы "Кинжалов" и минус истребители, которые запускают КАБы.

Здесь очень интересно, что именно было поражено: МиГ-31К или МиГ-31БМ. БМ – это перехватчик, с которого затем создали МиГ-31К, запускающий по нам "Кинжалы".

Но ведь россияне в последнее время почти не используют " "Кинжалами" " и вообще сняли их с производства. А "Кинжал" – это ракета, которая фактически является "Искандером-М", только она другого базирования.

Она стартует с самолета, с определенной высоты, с определенной скорости, запускается по довольно специфической траектории. То есть пилот не может просто нажать кнопку, и ракета сама полетит. Он должен разогнать самолет по определенной траектории и только потом запустить эту ракету. Но оказалось, что они недостаточно эффективны.

Что касается расстояния до аэродрома. Расстояние там где-то около 700 километров. Не исключаю, что там были крылатые ракеты, те же " "Нептуны" ", а может, там была и ""Фламинго" ". Было поражено пять самолетов, которые не смогли подняться в воздух, несмотря на то, что они рассчитаны на быстрый набор высоты, поэтому не исключаю, что там были наши крылатые ракеты, которых не заметили.

Что касается ситуации с Су-34. Это бомбардировщики, которые несут УАБы и наносят удары по нашей территории. Сейчас вся российская авиация откатилась как можно дальше, потому что на дистанциях 100, 150, 300 километров мы уже их достаем.

Полное интервью с Константином Криволапом: смотрите видео

Россияне откатились на 550, 600, 700 километров. Этого расстояния им не хватает для того, чтобы спокойно прилететь на территорию Украины и сбросить УАБы за 40–50 километров до линии боевого столкновения.

Поэтому им нужно где-то по пути немного "присесть". Они присели в Борисоглебске, там несколько дней пробыли, и там мы тоже серьезно сократили количество этих самолетов. Там было точно четыре и два под вопросом.

Поэтому уничтожение этих бомбардировщиков – это существенная потеря для россиян. В целом у россиян против нас насчитывается ориентировочно 120–130 самолетов Су-34. Если мы сразу уничтожили фактически 1,5 %, а до этого тоже уничтожали, то это серьезные потери.

Но главное все-таки – это МиГ-31К или МиГ-31БМ. Надо вернуться к техническим особенностям. "Кинжал" летит по аэробаллистической траектории. Когда он подлетает к месту поражения, ему нужно перевернуться, снизить скорость и сориентироваться, чтобы вертикально упасть.

И в этот момент включается наша замечательная система РЭБ под названием "Лима". Все эти "Кинжалы" начинают понимать, что они "находятся где-то в районе столицы Перу, Лимы". Иногда случались ситуации, когда эти ракеты взрывались прямо в воздухе. Поэтому россияне фактически сняли с производства "Кинжалы" и " передали всю электронику на производство "Искандер-М" ".

Возникает вопрос: если били по МиГ-31К, а они не используются, то какой в этом военный смысл? У меня есть подозрение, что удары были нанесены именно по истребителю МиГ-31БМ. Это истребители-перехватчики. Именно с помощью таких истребителей россияне, которые панически боятся ракет "Фламинго", перехватывают их в большом количестве.

Поэтому я не исключаю, что именно эти самолеты находились там для того, чтобы уничтожать наши "Фламинго".

Gripen для Украины: как истребители могут сорвать запуски УАБ

Украина должна получить Gripen с начала нового года. Они способны поражать "Су-25", которые наносят удары УАБами по прифронтовым регионам. Насколько это может помочь закрыть хотя бы часть прифронтовых областей: Сумскую, Харьковскую, южные регионы?

Истребитель Gripen Имеет на вооружении ракету Meteor. Она, в отличие от всех других ракет "воздух-воздух", оснащена прямоточным реактивным двигателем. Это позволяет ей разгоняться со скоростью около четырех Махов и до тех пор, пока не будет израсходовано все топливо, поддерживать такую скорость.

Эта ракета достаточно сложна и дорога, но от нее фактически невозможно уйти. Если она уже захватила цель, никакие противоракетные маневры не помогут.

Ракета может наводиться как с помощью самолета, который ее несет, так и с помощью самолета Saab 340 дальнего радиолокационного обнаружения. Когда россияне будут знать, что где-то патрулируют самолеты Saab и Gripen с ракетами Meteor, то даже можно не запускать ракеты.

На таком расстоянии россиянам запускать УАБы будет очень рискованно. Даже прикрытие самолетами Су-35С или Су-30СМ не будет иметь значения. Для пилотов это будет полет в один конец.

Поэтому я ожидаю, что когда они появятся, возможности россиян по запуску по нам УАБ будут значительно меньше. Россияне, конечно, готовятся к этому, будут проводить специальные операции, чтобы сохранить возможность обстреливать нас УАБами. Но я думаю, что мы со всем этим справимся.

А что касается пилотов, кто может летать на Gripen? Наши летают на МиГах, на F-16. Это что-то похожее или совсем другая история, к которой нужно переучиваться?

У нас была команда, которая летала на Gripen еще до того, что у нас появились F-16. Когда была достигнута договоренность со шведами, наша команда сразу же отправилась туда. У нас есть подготовленные пилоты, которые могут летать на этих самолетах.

Что касается обслуживания, то оно значительно проще, чем у F-16. Единственное, что если что-то случилось с Gripen, то нужно лететь на завод. Но мы также летаем на завод по поводу F-16, когда налет достигает 1000 часов и требуется "медосмотр".

Украинское лазерное оружие "Блиск": что означает уничтожение реактивного "Шахеда"

Мы начали сбивать беспилотники довольно успешно и впервые применили лазерное оружие, которое нанесло удар именно по реактивному "Шахеду" и уничтожило его. Насколько это хорошая история с точки зрения развития технологий и взгляда в будущее?

Где-то два года назад показывали, как используют украинскую лазерную систему "Тризуб". Тогда говорили, что она работает. Остался сложный вопрос – это сопровождение цели.

Для того чтобы уничтожить цель, требуется некоторое время, чтобы луч лазера находился в достаточно узкой точке. Судя по всему, этот вопрос решен. Испытания показали, чтоУстановка "Блиск" способна это делать.

Сначала считалось, что нужна мощность 50 кВт, и эти установки появлялись в первую очередь на кораблях, где есть мощная энергетическая установка. Затем решили перейти на 100 кВт.

Однако основная проблема лазерного оружия – это погода. Невозможно использовать его при облачности или дожде.

Основными разработчиками были израильские компании и американцы. Сначала было около пяти стран, владевших этими технологиями. Теперь к ним присоединилась еще и Украина. Появились разработки мощностью до 10 кВт – это небольшие лазеры, которые можно устанавливать на бронемашины, роботизированные комплексы и пикапы.

Наш "Блиск" может поражать цели на расстоянии до километра, но главное здесь – программное обеспечение, система подвески и фиксации луча. Если атмосфера прозрачна, нет дыма или других помех, то система работает.

Мы быстро использовали наработки советских времен, запустили их и вошли в число стран, обладающих собственным лазерным оружием. Это фантастика, несмотря на то, что мы находимся в состоянии войны.

"Пока в России хвастаются": почему КНДР приостановила помощь Москве

Северная Корея пока приостанавливает военную помощь России, в частности поставки баллистического оружия, и сокращает количество персонала. Якобы причиной стало заявление Лаврова о том, что Россия может примирить Северную и Южную Корею. Но кажется, что без Китая здесь не обошлось, что это такой привет от Си Цзиньпина Путину?

Я согласен с вами, это очень на это похоже. Си Цзиньпин никогда ничего не говорил о ядерном оружии, а тут заявляет, что его нужно уничтожить. При этом Китай активно наращивает свой ядерный потенциал.

В России же сейчас хотят показать, какие они серьезные ребята. Где-то в Подмосковье бродит какой-то спутник, который они хотят запустить как ядерное оружие на орбиту.

Его никто не видел, но он где-то есть. И вот они говорят, что будут принимать активное участие в переговорах между Северной и Южной Кореей.

На это и южные, и северные корейцы посмотрели и спрашивают господина Си: "Что нам с этим делать? Да их ракеты не давайте, тем более что сухогрузы в Средиземном море уничтожают. Артиллерийские снаряды тоже не отправляйте. Ну и солдат зачем туда отправлять. Мы такой объем довольно быстро, за неделю, можем уничтожить".

"Мы добьемся своего": какими могут быть следующие шаги Сил обороны

Как вы считаете, что все то, о чем мы говорили, насколько это сейчас может улучшить ситуацию на фронте для Украины?

Каждое небольшое событие само по себе может быть не таким значительным, но все они действуют совместно. Вот мы наносим удары по НПЗ, чтобы остановить всю эту нефтяную отрасль. Крым и Черное море перекрыли в отношении нефти. Они бросились в Балтику, нанесли удар по Усть-Луге. Я ожидаю в ближайшее время удара по Приморску. Наши дроны залетели в Балтийск, проверили, как они там живут.

Теперь я не удивлюсь, если там появятся наши беспилотные катера. Уже "Спарту" уничтожили, "Ангару" в Средиземном море, в Бенгази уничтожили корвет. Это была гордость Путина. Ему фактически за одну неделю нанесли удар по двум таким "скрепам". Ударили по корвету, ударили по Крымскому мосту.

Все это постепенно приводит к тому, что боеспособность падает. У нас нет такой мощи, чтобы мы вообще все парализовали. А вот постепенно мы добьемся того, что россияне не смогут воевать. Воевать же нужно чем-то, а это "что-то" мы постоянно выбиваем.