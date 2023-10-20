"Редут", "Андреевский крест" и не только: будут ли противостоять российские ЧВК друг другу

В России все больше частных военных компаний. Так, даже российская православная церковь создала свою ЧВК под названием "Андреевский крест".

Основатель фонда "Русь сидящая" Ольга Романова сказала 24 Каналу, что это еще не последняя странность, которую мы увидим.

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"Я думаю, что мы увидим еще очень много всего удивительного в этом мире. Очень близок момент, когда увидим на фронтах и подобие "Гитлерюгенд"", – отметила Романова.

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На какую ЧВК в России сделали ставку

В настоящее время самой влиятельной частной военной компанией в России считают "Редут", которую все чаще упоминают в контексте спецслужб, в частности ГРУ. По-видимому, это связано не только с увеличением этой ЧВК, но и накачиванием ее деньгами – и государственными, и олигархов.

Именно ЧВК "Редут" заменяет "Вагнера" в Африке. Ведь совершенно понятно, что есть определенные "деликатные" вещи, которые не может делать армия. Например, охранять алмазные и золотые рудники или быть охранниками президента Мали,

– сказала Романова.

Пока о противостоянии ЧВК "Редут" с минобороны России речь не идет, ведь наемников курирует Юнус-Бек Евкуров – один из заместителей министра обороны.

Однако неизвестно, что будет дальше. Возможно, "Редут" повторит судьбу вагнеровцев.

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