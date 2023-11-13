Начинают прощупывать ПВО: Жданов назвал три фактора, влияющих на атаки по Украине в этом году
Российские оккупанты готовятся к массированным атакам по Украине. Их последние обстрелы могут свидетельствовать об определенной разведке плотности и расположения нашей противовоздушной обороны.
Военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 Каналу, когда враг может начать массированные удары. По его словам, весят три фактора.
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"Они уже не выжидают. Я бы сказал, что они уже начинают понемногу прощупывать нашу систему ПВО. Эти пуски баллистических ракет по Киеву, по Югу Украины – это фактически разведка боем", – отметил Жданов.
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Чего ждет враг
Кроме разведывания украинской ПВО, весят еще такие факторы:
- снижение среднесуточной температуры до нулевых или минусовых отметок;
- накопление ракет – на сегодня враг имеет 830–840 штук.
Когда эти три фактора сойдутся воедино, тогда и начнутся массированные ракетные удары,
– предположил Жданов.
Однако, по мнению военного эксперта, этой зимой вражеские атаки не будут такими массированными, как в прошлом году. Россия пока не сможет запустить 100 ракет одновременно.
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- Скорее всего, враг снова будет осуществлять комбинированные атаки по Украине. Для этого у российских оккупантов есть "Калибры", ракеты Х-101 и "Шахеды".
- В то же время враг вынужден сделать паузу в применении ракет с моря. Из-за успешных ударов по черноморскому флоту Россия передислоцировала свои ракетоносители в Новороссийск, но логистика для их обслуживания осталась в Севастополе.
- Враг активно использует баллистические ракеты, в частности в южных областях Украины. Оккупанты пытаются сохранить уровень напряжения, пока не смогут давить мощнее.