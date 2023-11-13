Начинают прощупывать ПВО: Жданов назвал три фактора, влияющих на атаки по Украине в этом году

Российские оккупанты готовятся к массированным атакам по Украине. Их последние обстрелы могут свидетельствовать об определенной разведке плотности и расположения нашей противовоздушной обороны.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 Каналу, когда враг может начать массированные удары. По его словам, весят три фактора.

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"Они уже не выжидают. Я бы сказал, что они уже начинают понемногу прощупывать нашу систему ПВО. Эти пуски баллистических ракет по Киеву, по Югу Украины – это фактически разведка боем", – отметил Жданов.

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Чего ждет враг

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Кроме разведывания украинской ПВО, весят еще такие факторы:

снижение среднесуточной температуры до нулевых или минусовых отметок;

накопление ракет – на сегодня враг имеет 830–840 штук.

Когда эти три фактора сойдутся воедино, тогда и начнутся массированные ракетные удары,

– предположил Жданов.

Однако, по мнению военного эксперта, этой зимой вражеские атаки не будут такими массированными, как в прошлом году. Россия пока не сможет запустить 100 ракет одновременно.

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