Військовий експерт Олег Жданов розповів 24 Каналу, коли ворог може почати масовані удари. За його словами, важать три чинники.

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"Вони вже не вичікують. Я сказав би, що вони вже починають потроху промацувати нашу систему ППО. Оці пуски балістичних ракет по Києву, по Півдню України – це фактично розвідка боєм", – зазначив Жданов.

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Чого чекає ворог

Крім розвідування української ППО, важать ще такі чинники:

зниження середньодобової температури до нульових або мінусових позначок;

накопичення ракет – на сьогодні ворог має 830–840 штук.

Коли ці три чинники зійдуться воєдино, тоді й почнуться масовані ракетні удари,

– припустив Жданов.

Однак, на думку військового експерта, цієї зими ворожі атаки не будуть такими масованими, як торік. Росія наразі не зможе запустити 100 ракет одночасно.

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