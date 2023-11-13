Військовий експерт Олег Жданов розповів 24 Каналу, коли ворог може почати масовані удари. За його словами, важать три чинники.
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"Вони вже не вичікують. Я сказав би, що вони вже починають потроху промацувати нашу систему ППО. Оці пуски балістичних ракет по Києву, по Півдню України – це фактично розвідка боєм", – зазначив Жданов.
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Чого чекає ворог
Крім розвідування української ППО, важать ще такі чинники:
- зниження середньодобової температури до нульових або мінусових позначок;
- накопичення ракет – на сьогодні ворог має 830–840 штук.
Коли ці три чинники зійдуться воєдино, тоді й почнуться масовані ракетні удари,
– припустив Жданов.
Однак, на думку військового експерта, цієї зими ворожі атаки не будуть такими масованими, як торік. Росія наразі не зможе запустити 100 ракет одночасно.
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- Найімовірніше, ворог знову здійснюватиме комбіновані атаки по Україні. Для цього російські окупанти мають "Калібри", ракети Х-101 і "Шахеди".
- Водночас ворог вимушений зробити паузу в застосуванні ракет з моря. Через успішні удари по чорноморському флоту Росія передислокувала свої ракетоносії до Новоросійська, але логістика для їхнього обслуговування лишилась у Севастополі.
- Ворог активно використовує балістичні ракети, зокрема в південних областях України. Окупанти намагаються зберегти рівень напруження, доки не зможуть тиснути потужніше.