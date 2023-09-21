Удары не будут прекращаться: что может защитить Украину от массированных атак
Ночью 21 сентября российские оккупанты в очередной раз массированно обстреляли Украину. Под вражеским ударом оказались, в частности, энергетические объекты, в результате чего местами исчез свет.
Генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко сказал 24 Каналу, что враг еще имеет достаточно возможностей, поэтому атаки будут продолжаться. Украина должна быть готова.
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"Нужно наращивать возможности противовоздушной обороны. Но возможности зенитно-ракетных комплексов ограничены точкой размещения", – отметил Романенко.
По мнению военного эксперта, могут помочь именно истребители. О необходимости в авиации Украина неоднократно отмечала своим партнерам.Обратите внимание! Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что самолеты F-16 могут выполнять разные задачи. В частности, когда истребители будут в Украине, они будут рассредоточены по аэродромам, чтобы оперативно реагировать на все угрозы с воздуха.
Россияне накапливают ракеты Х-101
У страны-агрессора в настоящее время более полутысячи высокоточных ракет. Более того, их производство увеличили с 40 до 60 штук в месяц.
До ночи 21 сентября оккупанты меньше их применяли – наносили удары с помощью других средств, в частности дронов-камикадзе "Шахед".
"Россияне производят эти ракеты и меньше применяют. Скорее всего, их откладывают, чтобы наносить удары по критической инфраструктуре, энергетическим объектам", – сказал ранее Романенко.Х-101 – крылатая высокоточная ракета воздушного базирования, которую запускают со стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС. Дальность полета составляет более 5,5 тысячи километров.
Вражеская атака ночью 21 сентября: основное
- Российские оккупанты запустили десятки ракет из разных направлений. Под ударом оказались Киев, Черкассы, Ровно, Львов, Харьков. Большинство ракет удалось сбить, но есть попадания.
- В результате вражеской атаки Киев и Ровенщина частично остались без света. Аварийно-восстановительные работы начали сразу после отбоя тревоги.
- На обстрелы среагировал Владимир Зеленский. Президент подчеркнул, что Украина нуждается в большем количестве средств ПВО, а Россия – в санкциях.