Ракетные атаки России на энергосистему: Свитан оценил угрозу для АЭС

Россияне не прекращают обстреливать территории Украины. В частности, целят по объектам энергетики.

Так, в ночь на 29 марта Воздушные силы сбили более полусотни "Шахедов" и более двух десятков ракет. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом объяснил тактику оккупантов.

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Россияне бьют по энергетике

Основная цель врага – критические объекты, которые обеспечивают жизнеспособность государства, отметил Свитан. В том числе одна из задач – уничтожение телекоммуникационных механизмов. Это может быть рассчитано на внутреннюю российскую аудиторию.

"В целом цели понятны. Есть информация, что 50% электростанций было повреждено из-за последних ударов (компания ДТЭК потеряла половину генерации из-за обстрелов – 24 Канал). Электростанции являются балансирующими мощностями. Или должны быть такими. Потому что основные генерирующие – атомные станции. Поэтому возможны провокации в том числе на атомных станциях", – предположил военный эксперт.

Впрочем, планирование ударов по атомным станциям Путиным вызовет недовольство мирового сообщества. И вряд ли диктатор захочет получить ответные удары по своим объектам.

"Поэтому я думаю, что от ударов по атомной генерации он воздержится", – предположил Свитан.

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