Так, у ніч на 29 березня Повітряні сили збили понад пів сотні "Шахедів" та понад два десятки ракет. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у розмові з 24 Каналом пояснив тактику окупантів.
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Росіяни б'ють по енергетиці
Основна ціль ворога – критичні об'єкти, які забезпечують життєздатність держави, зауважив Світан. В тому числі одне із завдань – знищення телекомунікаційних механізмів. Це може бути розраховано на внутрішню російську аудиторію.
"Загалом цілі зрозумілі. Є інформація, що 50% електростанцій було пошкоджено через останні удари (компанія ДТЕК втратила половину генерації через обстріли – 24 Канал). Електростанції є балансуючими потужностями. Або мають бути такими. Бо основні генеруючі – атомні станції. Тому можливі провокації в тому числі на атомних станціях", – припустив військовий експерт.
Утім, планування ударів по атомних станціях Путіним викличе невдоволення світової спільноти. І навряд чи диктатор захоче отримати удари у відповідь по своїх об'єктах.
"Тому я думаю, що від ударів по атомній генерації він утримається", – припустив Світан.
Росія б'є по критичній інфраструктурі: останні новини
- Під час атаки у ніч на 29 березня росіяни вдарили по трьох станціях ДТЕК. Зокрема, у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях.
- Також окупанти поцілили у енергетичний об'єкт в Івано-Франківській області. На світанку працювали сили ППО.
- Під час атаки 22 березня росіяни пошкодили всі енергоблоки Бурштинської та Ладижинської ТЕС. Енергоблоки в різному ступені руйнації: від повної до понад 50%.