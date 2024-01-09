Российские пилоты жаловались на холод и просили дрова на аэродром: украинцы их красиво потролили

Пилоты страны-агрессорки жаловались из-за низких температур на аэродроме "Миллерово". Летчики оккупационной российской армии просили прислать им дрова, чтобы топить печь.

Российские пилоты также просили, чтобы им отправили автомобильный аккумулятор. Соответствующую просьбу опубликовал один из вражеских телеграм-каналов, который ведет бывший летчик армии России.

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Как отреагировали соцсети

В комментариях под постом быстро появились украинские интернет-пользователи с остроумными идеями. Они спросили у оккупантов координаты аэродрома, чтобы "согреть" ракетами российских захватчиков вместе с их военными самолетами.

Также украинцы предлагали отправить в "Миллерово" вместо дров ударные беспилотники. Кроме этого среди альтернативных способов "обогрева" предлагались брикеты с тротилом. Еще прозвучало предложение передать захватчикам некачественную и опасную для употребления водку.

! Аэродром "Миллерово" расположен в Ростовской области. На этом военном объекте находятся российские истребители Су-30 и Су-34.

Позже автор вражеского канала удалил пост и создал новый. Он написал, что российские пилоты получили дрова. Кроме этого они получили еще и выговор от начальства. Таким образом, руководство наказало летчиков за публичную просьбу о помощи.

Жители России стали мерзнуть