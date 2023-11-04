Казнили своих за "общак": кого и как в России массово вербуют на фронт
Издание "Важные истории" обнародовало статью, в которой описано, кого оккупанты вербуют для войны против Украины. Журналисты называют 22 категории россиян – это мигранты, безработные, преступники, бездомные. Все люди относятся к социально незащищенным группам населения.
Основатель фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 24 Каналу, что таких случаев в России действительно много. Она вспомнила историю мужчины, который был дважды заключен и имел условный срок. В военкомате ему пригрозили: либо добровольно идти на войну, либо условный срок заменят на реальный.
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Как вербуют людей в российских регионах
Владимир Путин фактически осуществил давнюю мечту российского интеллигента и правозащитника – очистил тюрьмы. Действительно, российские тюрьмы освободились на треть и в целом неблагополучных людей стало меньше.
Но Путина не просили делать это путем убийств, не просили расстреливать этих людей,
– подчеркнула Ольга Романова.
В Белом доме подтверждают случаи расстрела россиянами своих и такие ситуации довольно часты. Ольга Романова рассказала, что первые свидетельства таких преступлений они получают от самых заключенных, которые попали в украинский плен. Эти люди на камеру рассказывают, как убивали или как их заставляли это делать, они также говорят, что видели казни.
Основатель фонда "Русь сидящая" о том, как вербуют россиян на фронт: смотрите видео
Даже если на мгновение предположить, что российская пропаганда говорит правду и пленные, рассказывающие о казнях среди своих, находятся под давлением Украины – это все равно не отрицает сообщения от самих российских медиа. В них также пишут о схожих ситуациях, даже указывают номера воинских частей, фамилии и возраст заключенных.
Писали о том, как двое молодых заключенных убили двух старших выстрелом в затылок. Когда их задержали, они подтвердили, что казнили людей, потому что те полезли в "общак",
– рассказала Ольга Романова.
Впоследствии выяснилось, что это военное подразделение создало аккаунт в социальных сетях, через который бойцы собирали пожертвования на снаряжение, еду. Двое мужчин решили, что там есть их часть, потому и украли. Остальных двух отправили их казнить, они пошли и это сделали – такова "вторая армия мира".
Как оккупанты попадают в украинский плен
- Бойцы "Стальной границы" на Сватовском направлении взяли в плен российского бойца. Он родом из Москвы и рассказал, что воевать пошел за деньги. Ему обещали зарплату в 200 тысяч рублей. Также мужчина признался, что из его подразделения выжил только он.
- Ранее на Лиманском направлении украинские воины задержали командира подразделения "Черная мамба". 38-летний россиянин оказался бывшим заключённым. Он рассказал, что среди его бойцов очень низкое моральное состояние, все идут воевать исключительно за деньги и для того, чтобы с них сняли судимости.
- Еще один пленник вражеской армии рассказал похожую историю. Он работал разнорабочим, даже ездил в Мариуполь восстанавливать, разрушенный россиянами город. Далее его обманом заставили подписать контракт, обещали большие деньги и работу, связанную только с перевозкой людей. На самом деле, отправили на передовую, где он уже вскоре оказался в плену украинской армии.