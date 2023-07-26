Заходил из Беларуси, ехал через Чернобыль, оказался под Херсоном: оккупант рассказал, как воевал

Пленный россиянин, один из первых заходивший в Украину, рассказал, как его побросало по фронту. Сам он с Дальнего Востока.

Пленный россиянин Александр Иванченко из Уссурийска продолжает рассказывать о преступлениях оккупантов. С первых дней полномасштабной войны его подразделение первым заходило в Киевскую область, передает 24 Канал.

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Иванченко около 30 лет, в плену с 17 июля 2023 года. В марте 2016-го подписал контракт с 83 десантно-штурмовой бригадой, командовал гранотометно-пулеметным подразделением.

Пленный подтвердил: в феврале 2022 года заходили в Киевскую область из Беларуси, одними из первых. В селе Козаровичи должны были штурмовать дамбу, но их начала обстреливать артиллерия. В их район попало РСЗО, поэтому рота передислоцировалась.

В марте у дамбы россияне поставили наблюдателей. Впоследствии Иванченко поручили ждать колонну на окраине села, которую так и не дождались. Подразделение было выведено в Беларусь.

Что было дальше

: село Козаровичи – это Вышгородский район Киевской области. Оно расположено над рекой Ирпень возле Киевского водохранилища.

После неудач россиян под Киевом начинается фронтовая эпопея Иванченко.

В Белгородской области россияне пополнили количество боеприпасов.

Иванченко повысили – на Изюм он заходил уже как старшина роты.

Понеся большие потери ранеными под Малой Камышевахой (это Изюмский район Харьковской области), через месяц заехали в район Попасной.

Оккупанты имели задачу идти на Берестово (Бахмутский район Донецкой области), но там их тоже разбили.

После отпуска Иванченко вернулся уже на Херсонское направление – в Миролюбовку, где стоял до украинского контрнаступления.

Миролюбовок в Украине несколько, скорее всего, речь идет о поселке Белозерской поселковой общины Херсонского района Херсонской области, которая была освобождена ВСУ.

В ноябре Иванченко вывели в Новую Каховку. Далее последовали Менчикуры (Запорожская область) и собственно Запорожское направление – Энергодар. Там укрепляли инженерные сооружения, наблюдательные позиции: "чтобы отражать наступление, если оно начнется". Все завершилось Андреевкой и Клещиевкой – это Донецкая область, где сейчас ведутся тяжелые бои.

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Почему свидетельства пленного важны

Иванченко можно считать "эталонным оккупантом", ведь он родился на Дальнем Востоке. Чтобы добраться до Украины, ему нужно было проехать всю Россию – а впоследствии объехать значительную часть нашего государства с кровавыми "гастролями" в составе оккупационной армии. Пленный россиянин был на самых горячих направлениях и, что примечательно, постоянно должен был "передислоцироваться". Россияне повсюду терпели поражение, и скоро, благодаря нашим воинам и волонтерам, оно станет окончательным.

Пленный россиянин Александр Иванченко из Уссурийска убеждает: ничего не хотел бы сказать украинцам. Все его извинения будут неискренними и ненужными – к счастью, он это понимает. Преступлениям россиян нет прощения, даже если они постараются снять с себя ответственность за это.