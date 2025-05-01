Десантники взяли россиян в плен на Курском направлении: как оккупанты попали на войну
- Десантники Украины взяли в плен российских военных на Курском направлении, которые рассказали о негуманном обращении и психологическом давлении в своих подразделениях в России.
- Большинство пленных были призваны месяц назад и попали в плен во время первого задания, получив медицинскую и психологическую помощь для возможного обмена на украинских военных.
Десантники взяли в плен военных России на Курском направлении. Оккупанты рассказали, каким образом попали в армию и как их захватили в плен.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВС Украины.
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Что российские захватчики говорят о военной службе
Украинские защитники совместно со смежными подразделениями в очередной раз взяли в плен военнослужащих России на Курском направлении. Те рассказали, как попали в армию.
В своих подразделениях на территории России, к ним применялось негуманное обращение, психологическое давление и угрозы,
– резюмировали десантники.
Большинство россиян попали в плен во время своего первого выхода на задание – их призвали месяц назад. Враг часто с помощью манипуляций мобилизует тех граждан, кому грозит тюремное заключение.
Десантники взяли россиян в плен: смотрите видео защитников Украины
Бойцы подчеркнули, что россиянам оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь. Пленные могут быть использованы для дальнейшего обмена на украинских военных, которые находятся в российском плену.
К слову, в Генштабе ВСУ рассказали, сколько пленных оккупантов взяли на Курском направлении. В ведомстве объяснили, что в период с 6 августа 2024 года по 25 мая 2025 года украинские защитники взяли в плен 971 военнослужащего вооруженных сил России.