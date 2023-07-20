Подготовка у "Шторм Z" плохая, но кое-что умеют: на что способны новые подразделения врага

Россияне используют на фронте новые спецподразделения "Шторм Z", в частности в Луганской области. Их подготовка хуже, чем заключенных-вагнеровцев.

Об этом 24 Каналу отметил бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Впрочем, он все же отметил одно преимущество таких подразделений.

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Уровень подготовки "Шторм Z"

Каждое российское подразделение, воюющее на территории Украины, выглядит по-разному, отметил Гайдай. И их подготовка тоже разнится. В частности, у так называемого подразделения "Шторм Z" она хуже, чем у заключенных, входивших в состав ЧВК "Вагнер".

"Они реально не понимают куда попадают. Не знают ведения тактики боя. А командиры бросают их просто на произвол судьбы", – рассказал экс-глава Луганской ОВА.

Сергей Гайдай о подготовке российских подразделений "Шторм Z": смотреть видео

Впрочем, несмотря на всю свою несуразность, подразделения "Шторм Z" имеют одно преимущество. В частности, помогающее им просто сохранить на некоторое время свою жизнь.

Единственное, что они умеют действительно круто – это зарываться. Они как кроты – потом достать или выкурить их из этих нор очень трудно,

– подчеркнул Сергей Гайдай.

Подразделения "Шторм Z": что о них известно