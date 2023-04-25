Российские пропагандисты опасаются, что Китай заберет Владивосток: как Украина может этим воспользоваться

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель призвал главу КНР и президента Бразилии, известных своей приверженностью России, приехать в Украину и собственными глазами посмотреть на последствия российской агрессии.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен напомнил еще одно высказывание Борреля, отметив, что к Китаю и Бразилии нужно относиться сквозь призму их заявлений о России. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Боррель прав

Тизенгаузен уверен, если отношение этих стран будет привязано к поддержке или не поддержке российской агрессии, тогда управляющая партия Китая хорошо поразмыслит, прежде чем заряжать своих послов на скандальные заявления. Вроде того, что совершил посол КНР во Франции Лу Шей.

"Вряд ли все, что он наговорил, было его мнением. И хотя Китай выпустил официальное опровержение, но заявление посла уже прозвучало. И поэтому Боррель прав, когда подчеркивает именно такое отношение в частности к Китаю", - отметил политтехнолог.

Борис Тизенгаузен о позиции Китая по отношению к России: смотрите видео

Украине нужно использовать российских пропагандистов

Тем временем российский пропагандист Сергей Мардан обеспокоен активностью Китая по отношению к России. Он озабочен тем, что не далеко то время, когда Пекин заберет себе, например, Владивосток.

Он заявил, что как только китайцы начнут вспоминать о своих исторических правах, России на дальневосточной границе придется разворачивать армию в полтора миллиона человек.

Мардан считает, что это заявление работает на российскую аудиторию. А на самом деле Украине нужно использовать таких персонажей в работе с китайскими партнерами,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Он предложил обратиться к китайским послам с вопросами, планирует ли Китай восстановить историческую справедливость. А также спросить, как они относятся к словам топового российского пропагандиста.

Это "снаряд", который пропагандист своими руками создал и передал в руки украинцам. Более того, все оскорбительные заявления Мардана и других пропагандистов о разных странах нужно доносить до политического руководства и дипломатов этих государств,

– уверен политтехнолог.

Борис Тизенгаузен уверен, что нужно об этом говорить постоянно чиновникам и послам, чтобы они отреагировали на такие высказывания "лиц" российской пропаганды.

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