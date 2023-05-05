Молятся, чтобы США запретили ВСУ идти на Белгород: паника на росТВ достигла нового пика

Россияне не на шутку напуганы будущим украинским контрнаступлением. Они подробно оценивают силы и обсуждают возможные направления в своих эфирах. Так, "логика" оккупантов достигла очередного апогея, потому что те вполне реально рассматривают вариант наступления наших Сил обороны на Белгород.

Об этом говорилось в эфире программы 24 Канала "Осторожно! Зомбоящик". Россияне даже допустили дату начала контрнаступления.

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Сами придумали – сами опровергли

Не дает оккупантам покоя их сакральная дата 9 мая и именно на это число они предполагают начало украинского контрнаступления. Рисуют разные направления и даже на Белгород.

В сети появились видео для российского сегмента, где украинцы, кроме Луганска и Донецка, рисуют четкое направление на Белгород. Мое мнение, вряд ли они пойдут на Белгород, ясно, что будут проводить диверсионные разведки. Но заходить на территорию России, захватывать старые территории – американцы им запретят,

– сами придумали очередную ложь и сами же ее опровергли во время эфира.

По традиции не обошлось и без очередных запугиваний ядерным оружием. Мол, применят, если вдруг кто-то с территории иностранного государства постарается зайти в Россию. Но вопрос – кому она вообще нужна?

У россиян истерика – они придумали очередную ложь: смотреть видео

Россия готова, но

Пропагандисты успокаивают аудиторию, мол, Россия готова к контрнаступлению. Но есть определенные проблемы: со средствами связи, количеством снарядов и не только в ЧВК "Вагнер", артиллерией, беспилотной авиацией. Вот это у россиян называется "готовы". Поэтому они готовятся к не лучшему развитию событий.

"Контрнаступление будет. Силы накапливаются и надо прорабатывать худший сценарий. Желательно, чтобы в штабе Герасимова это было проработано", – откровенно жалуются в своих эфирах оккупанты.

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