Россия готовит провокации с использованием польской символики на территории Украины, – ЦПД

Россия может прибегнуть к новым операциям против Украины. По имеющимся данным, российские спецслужбы рассматривают возможность организации провокаций с использованием польской государственной символики.

Об этом сообщает Центр по противодействию дезинформации.

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Что известно о возможной провокации?

По информации источников, соответствующее задание получило Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Основной целью таких действий может быть создание искусственной напряженности в отношениях между Киевом и Варшавой, а также дискредитация стратегического партнерства двух государств.

В частности, противник может использовать польскую символику для инсценировки определенных инцидентов на территории Украины.

Особое внимание привлекает время возможной реализации таких провокаций. Они могут произойти в дни проведения Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске 25–26 июня, где представители правительств, международных организаций, бизнеса и финансовых институтов будут обсуждать вопросы послевоенного восстановления и привлечения инвестиций в Украину.

Стоит отметить, что конференция проводится ежегодно с 2022 года в разных городах и объединяет представителей многих государств. Украину на мероприятии будет представлять правительственная делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко.

Почему Россия решила использовать именно польскую символику?

Напряженность в украинско-польских отношениях в последнее время растет на фоне ряда политических и общественных дискуссий. Одной из самых чувствительных тем остаются вопросы исторической памяти, в отношении которых Киев и Варшава нередко имеют разные подходы и оценки.

Дополнительную тревогу вызвали сообщения о случаях враждебного отношения к украинцам в Польше. В частности, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял о нападениях на граждан Украины и случаях травли украинских детей в польских школах.

В то же время в польском обществе усилилась критика украинских властей. Результаты социологических исследований свидетельствовали о росте доли граждан, негативно оценивающих позицию президента Украины Владимира Зеленского в отношении Польши, а дополнительные дискуссии возникали вокруг государственных наград и отношения польских чиновников к украинскому лидеру.

В связи с этим представители власти и общественные деятели обеих стран все чаще публично высказываются по чувствительным вопросам двусторонней повестки дня. Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее предостерегал от политизации таких тем, подчеркивая, что обострение конфликтов может иметь негативные последствия как для Польши, так и для Украины.

Однако стоит отметить, что польское правительство заявило, что не видит необходимости в посредничестве Европейского Союза для урегулирования отношений с Украиной. Там подчеркнули, что вопросы двусторонних отношений должны решаться без привлечения посторонних посредников.