Удар по имиджу России: что продемонстрировала атака Израиля по Ирану

Израиль 26 октября совершил ответную атаку по Ирану. Известно, что были обезврежены системы противовоздушной обороны. Эти ПВО Иран покупал у России.

Российские установки С-300 оказались совсем не эффективными в обороне. Оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу, что атака Израиля это колоссальный удар по Ирану и имиджу России.

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Последствия атаки Израиля

Аббас Галлямов отметил, что после удара 26 октября Иран оказался полностью беззащитным, ведь уничтожено немало российских установок противовоздушной обороны.

Если Израиль организует новую волну атак, то полностью разрушит всю нефтяную промышленность Ирана,

– высказался он.

Главное для Украины

Политтехнолог подчеркнул, что во время удара Израиль уничтожил цех, где собирали "планетарные смесители", которые Иран использовал в производстве твердого топлива для своих баллистических ракет.

Он не умеет производить их самостоятельно. Это тот компонент, который покупали в Китае,

– отметил Аббас Галлямов.

Он предположил, что более года иранские баллистические ракеты не будут поставлять в Россию. Это очень хорошая новость для Украины.

К слову, израильская армия нанесла серии ударов по военным объектам Ирана в рамках операции "Дни покаяния". Иран заявил, что его ПВО удалось отразить нападение, хотя в нескольких местах якобы был нанесен "ограниченный ущерб". Атаки были направлены на систему ПВО Ирана, ракетные базы, объекты по производству оружия.