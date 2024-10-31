Російські установки С-300 виявились зовсім не ефективними в обороні. Опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов розповів 24 Каналу, що атака Ізраїлю це колосальний удар по Ірану та іміджу Росії.

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Наслідки атаки Ізраїлю

Аббас Галлямов зауважив, що після удару 26 жовтня Іран виявився повністю беззахисним, адже знищено чимало російських установок протиповітряної оборони.

Якщо Ізраїль організує нову хвилю атак, то вщент зруйнує всю нафтову промисловість Ірану,

– висловися він.

Головне для України

Політтехнолог підкреслив, що під час удару Ізраїль знищив цех, де збирали "планетарні змішувачі", які Іран використовував у виробництві твердого пального для своїх балістичних ракет.

Він не вміє виробляти їх самостійно. Це той компонент, який купляли в Китаї,

– зауважив Аббас Галлямов.

Він припустив, що понад рік іранські балістичні ракети не постачатимуть до Росії. Це дуже хороша новина для України.

До слова, ізраїльська армія завдала серії ударів по військових об'єктах Ірану в рамках операції "Дні покаяння". Іран заявив, що його ППО вдалося відбити напад, хоч у кількох місцях начебто було завдано "обмеженої шкоди". Атаки були спрямовані на систему ППО Ірану, ракетні бази, об'єкти з виробництва зброї.