С-300 и С-400 следует уничтожать прямо на позициях, – Воздушные силы

Россия постоянно наносит новые массированные ракетные удары по Украине и использует для этого зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400. Такое вооружение агрессора лучше уничтожать еще на его позициях, откуда совершаются пуски.

Находятся они до 150 км на Востоке. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге.

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В России мало баллистических ракет

Также Юрий Игнат заявил, что использование ЗРК С-300 и С-400 по наземным целям свидетельствует, что у страны-террористки иссякают запасы баллистических ракет. Более того, по данным разведки у нее осталось менее 100 ракет "Искандер".

Однако такого "добра", как ракет С-300, в России еще очень много на складах. Все потому, что их она производит сама, а не закупает в других странах.

Также оккупанты используют и более современный зенитно-ракетный комплекс С-400. По словам спикера Воздушных сил, они им очень гордятся, ведь его дальность составляет сотни километров.

В полете украинское ПВО не может сбивать эти ракеты

Отметим, что раньше Юрий Игнат подчеркивал, что из этих ЗРК Россия может обстрелять и столицу Украины. Все потому, что их дальность достигает 200 километров. Более того, он отметил и то, что украинские силы ПВО сегодня не способны сбивать эти ракеты.

Эти ракеты невозможно сбивать – ну, не может С-300 сбить С-300, а это комплекс, который у нас основополагающий на вооружении,

– объяснил Игнат.

Также он объяснил, что скорость ракет ЗРК С-300 достигает более 3 тысяч километров в час, а С-400 – более 4000 километров в час.

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