Уровень угрозы – чрезвычайно высокий: враг увеличил количество ракетоносителей в море

Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море. Так, оккупационные войска вывели в море еще третий корабль-ракетоноситель.

Об увеличении количества вражеских кораблей в море утром 12 февраля сообщили в Силах обороны Юга.

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В Черном море Россия увеличила количество ракетоносителей до трех

К 2 фрегатам добавился 1 малый ракетный корабль. Суммарный залп "Калибров" при этом может достигать 24 ракеты,

– говорится в сообщении.

В Силах обороны подчеркнули, что уровень ракетной угрозы является чрезвычайно высоким. Там призвали украинцев быть очень внимательными к сигналам воздушной тревоги и реагировать оперативно.

Какова ситуация в Черном море

Противник пришел к определенным выводам после потери ракетного катера "Ивановец". Как известно, в ночь на 1 февраля его успешно уничтожили украинские дроны MAGURA V5. По словам главы ГУР МО Буданова, было 6 прямых попаданий в корпус вражеского катера.

Российские войска в течение длительного времени не запускали ракеты со своих кораблей. Сейчас эти суда заняты обороной и обучением моряков.

Также известно, что Украина смогла восстановить зерновой коридор в Черном море и выйти на почти довоенные показатели. Но оккупантам неприятен этот факт, поэтому они не оставляют попыток помешать экспорту.

Ни в коем случае не игнорируйте воздушную тревогу. Помните, что враг чрезвычайно коварный и может нанести удар в любой момент.отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.