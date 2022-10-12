Российские ракеты пролетели над Молдовой: в стране оценили вероятность помощи НАТО

На сегодня руководство Молдовы ведет переговоры со странами Запада по поставкам помощи. В то же время страна все еще не готова к возможному российскому вторжению и надеется на стран-соседей.

За годы коррумпированной власти Молдова потеряла свою обороноспособность, поэтому не может адекватно реагировать на российскую угрозу. Об этом 24 каналу рассказал журналист RISE Moldova Владимир Тхорик.

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Эксперт отметил, что на сегодняшний день Молдова ведет переговоры с Западом по военной помощи.

Возможно, если Молдове будут помогать вооружениям – это не будет широко известно публике, поскольку Россия заявляла, что усиление Молдовы – это намек на попытку захвата Приднестровья, которое оккупировала Россия. Поэтому если Молдова будет вооружаться, она не будет рекламировать это,

– объяснил журналист.

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По его словам, Молдова имеет право вооружаться и вооружение страны не означает нарушения ее статуса нейтралитета.

"Для нейтралитета нужны деньги. В то же время в Молдове нет большого количества бомбоубежищ. Многие из них приватизировали. 30 лет коррумпированной власти и преступных группировок повлияли на снижение обороноспособности страны. Поэтому Молдова не защищена перед российской угрозой и потому надеется на соседей – Украину и Румынию", – добавил Тхорик.

По его мнению, в дальнейшем будет "большой вопрос", будет ли заступать за Молдову Румыния, если Россия все-таки решит напасть.

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