У них свой жестокий устав: чем отличаются российские отряды "Шторм Z" от мобилизованных

Россия привлекает для войны в Украине роты "Шторм Z". Это отдельные подразделения, которые работают в соответствии с собственным уставом. Они могут покинуть фронт только после окончания полугодового контракта, а раненых с поля боя не забирают.

Об этом в эфире 24 Канала сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, новые российские отряды уже несут большие потери.

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"Подразделения имеют отдельный устав, согласно которому раненых с поля боя никто не забирает. Командиры имеют право применять оружие для дисциплины. Узник-добровольец может быть выведен из зоны боевых действий только после окончания полугодового контракта или тяжелого ранения, смерти", – заметил он.

Мобилизированные не имеют мотивации

Дмитрашковский отметил, что преимущественно на Таврическом направлении воюют мобилизованные россияне. Уровень их подготовки очень низкий, как и психологический. Пленные оккупанты рассказывали об унижении со стороны их командования.

Пленные россияне сообщали об очень негативном отношении командиров к подчиненным. В частности, унижении, а если не хочешь идти на передовую, то должен заплатить деньги. Эта информация была сказана не из одних уст,

– сказал он.

Как рассказал спикер Сил обороны Таврического направления, чаще всего российские захватчики прибегают к тактике, когда в атаку идут примерно 10 человек без поддержки техники.

"Хотя находясь в Марьинке, мы стали свидетелями того, как атаковало примерно 30 человек. Там было 2 БМП и танк. Мы видели своими глазами, как были уничтожены эти БМП и группа пехоты из 30 человек", – добавил Дмитрашковский.

Дмитрашковский о ситуации на Таврическом направлении: смотрите видео

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