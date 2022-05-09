Российские самолеты могут встретить по пути украинские ЗРК: миф Кремля о "нелетной погоде"

Россия отменила авиапарад в крупнейших городах 9 мая, причина – якобы непогода. Однако такое объяснение "шито белыми нитями", так как преимущественно светило солнце и раньше на разгон облаков тратили сотни миллионов.

Очередную российскую манипуляцию раскрыли в Центре противодействия дезинформации при СНБО. Воздушная часть парада была отменена в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Ростове-на-Дону и других крупных городах.

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Официальная версия Кремля – плохие погодные условия

Официальная версия Кремля – плохие погодные условия, поэтому отменили воздушную часть парада. Однако в ЦПД отмечают: только в 2020 году Россия потратила более 540 миллионов рублей на разгон облаков.

Также не пожалели денег и 9 мая 2021 года, тогда погодные условия под авиапарад подстроили за 417 миллионов рублей.

Российским самолетам на пути могут встретиться украинские ПЗРК

Российские оппозиционеры высказали другую версию событий, которая совсем не касается погоды. В некоторых городах на пути российских самолетов могли встретиться украинские переносные зенитно-ракетные комплексы.

Поэтому история о "плохой погоде" – лишь манипуляция, поскольку для России потратить 500 миллионов рублей на сакральную дату Путина – не проблема.

– отметили в Центре противодействия дезинформации.

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В ЦПД подчеркнули, что каждый день, по разным оценкам, Россия тратит на войну в Украине от 500 миллионов до 20 миллиардов в американской валюте.

Что известно об отмене авиапарада в Москве:

По сообщению российских СМИ, минобороны Росси анонсировало участие в параде сверхзвуковых истребителей и стратегических бомбардировщиков.

6 мая над Москвой видели и самолет "судного дня". Эксперты склонялись к тому, что это будет предупреждение Путина Запада.

Во всех городах, включая Москву и Петербург, авиацию на параде отменили – уже 9 мая.

Хотя в Москве, как видно из видеотрансляции, была солнечная погода.

Смотрите в видео: анализ речи Путина 9 мая