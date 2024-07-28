Спецслужбы нашли оригинальный способ минусовать авиацию России: обзор фронта от Свитана

За несколько последних дней на России произошел настоящий самолетопад. Авиация минусовалась, как на земле, так и в воздухе.

Подробнее механизмы и последствия этих потерь разобрал в ежедневной военной сводке для 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Атаки дронами по России

За прошедшие сутки беспилотники атаковали нефтебазу в Курске. Уже не впервые там мощно пылало.

"Эффект является накопительным, в частности имеет негативное влияние и на российскую армию", – заметил военный аналитик.

Интересно, что удар был комплексный, который включал атаку по аэродрому и уничтожение самой нефтебазы. Вероятно, работали украинские спецслужбы – силы украинской разведки, которые и сообщили о последствиях попаданий.

В то же время источники из ГУР подтвердили, что 27 июля были атакованы три российских военных аэродрома – “Дягилево”, "Энгельс", "Оленья". На последнем, что за 1800 километров от границ с Украиной, поражен бомбардировщик Ту-22М3.

Предположительно, это работа самолетиков, что переоборудованы в дроны-камикадзе. Если был прицельно уничтожен бомбардировщик, значит БпЛА работал с доводкой. Шел по координатам, а при обнаружении цели поразил именно ее,

– объяснил Свитан.

По его словам, дрон или перехватила на управление диверсионная группа у аэродрома, или он работал с так называемыми "машинным зрением", что использует не только координаты, но и визуализацию определенной цели.

Оккупанты массово теряют авиацию

За последние дни в России было поражено несколько воздушных судов. 21 июля украинская разведка поразила два вертолета Ми-28 и Ка-226 на территории авиастроительного предприятия, где они и были разработаны. А в результате диверсии 24 июля враг потерял еще один многоцелевой вертолет Ми-8 на территории аэродрома министерства обороны России "Кряж" в городе Самара.

Также недавно появились кадры, как в Волгоградской области падает бомбардировщик Су-34.

Кадры с места падения указывают, что, вероятно, судно несло на борту боеприпасы, хотя российское командование это отрицает.

Самолет или возвращался, или летел в сторону Украины, чтобы сбросить часть боеприпасов,

– подчеркнул военный эксперт.

По его словам, подобные случаи в воздухе происходят из-за служебной халатности, технической ошибки или же диверсионной деятельности спецслужб. Например, внештатный сход боеприпаса, так называемый "последний поцелуй" – когда боеприпас отрывается и попадает непосредственно в судно, которое его несло.

Бои на Востоке

На восточном направлении сейчас тяжелая ситуация. Там российская армия угрожает окружением украинской группировке у Нью-Йорка. Несколько дней назад подобная угроза была для бойцов 31 отдельной механизированной бригады под Покровском.

Причины могут быть в некомпетентности военного командования на местах или в недостаточном количестве оружия и боеприпасов, считает полковник ВСУ в запасе.

Он убежден, что причина сложной ситуации и продвижения россиян на некоторых отрезках Востока – это сосредоточение внимания мира на теме переговоров в России и Украины.

Решить это можно перенаправлением боеприпасов на восточный фронт, привлечением в строй силовиков, которых у нас есть несколько сотен тысяч. Тогда мы Донбасс удержим, если этого не будет сделано есть опасность вытеснения Вооруженных Сил Украины,

– резюмировал Свитан.