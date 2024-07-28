Детальніше механізми та наслідки цих втрат розібрав у щоденному воєнному зведенні для 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Дивіться також Одночасний удар по 3 російських аеродромах: авіаексперт пояснив, як вплине на ракетні обстріли

Атаки дронами по Росії

Минулої доби безпілотники атакували нафтобазу в Курську. Уже не вперше там потужно палало.

"Ефект є накопичувальним, зокрема має негативний вплив і на російську армію", – зауважив військовий аналітик.

Цікаво, що удар був комплексний, який включав атаку по аеродрому і знищення самої нафтобази. Імовірно, працювали українські спецслужби – сили української розвідки, які й повідомили про наслідки влучань.

Водночас джерела з ГУР підтвердили, що 27 липня було атаковано три російські військові аеродроми – “Дягілево”, "Енгельс", "Оленья". На останньому, що за 1800 кілометрів від кордонів з Україною, уражений бомбардувальник Ту-22М3.

Імовірно, це робота літачків, що переобладнані в дрони-камікадзе. Якщо був прицільно знищений бомбардувальник, отже БпЛА працював із доведенням. Йшов за координатами, а при виявленні цілі уразив саме її,

– пояснив Світан.

За його словами, дрон або перехопила на керування диверсійна група біля аеродрому, або він працював із так званими "машинним зором", що використовує не лише координати, а й візуалізацію визначеної цілі.

Окупанти масово втрачають авіацію

За останні дні в Росії було уражено кілька повітряних суден. 21 липня українська розвідка вразила два вертольоти Мі-28 та Ка-226 на території авіабудівного підприємства, де вони й були розроблені. А внаслідок диверсії 24 липня ворог втратив ще один багатоцільовий гелікоптер Мі-8 на території аеродрому міністерства оборони Росії "Кряж" у місті Самара.

Також нещодавно з’явилися кадри, як у Волгоградській області падає бомбардувальник Су-34.

Кадри з місця падіння вказують, що, ймовірно, судно несло на борту боєприпаси, хоча російське командування це заперечує.

Літак або повертався, або летів в сторону України, щоб скинути частину боєприпасів,

– підкреслив військовий експерт.

За його словами, подібні випадки в повітрі стаються через службову недбалість, технічні помилки або ж диверсійну діяльність спецслужб. Наприклад, позаштатний схід боєприпасу, так званий "останній поцілунок" — коли боєприпас відривається і влучає безпосередньо в судно, яке його несло.

Бої на Сході

На східному напрямку наразі важка ситуація. Там російська армія загрожує оточенням українському угрупуванню біля Нью-Йорка. Кілька днів тому подібна загроза була для бійців 31 окремої механізованої бригади під Покровськом.

Причини можуть бути в некомпетентності військового командування на місцях або в недостатній кількості зброї та боєприпасів, вважає полковник ЗСУ в запасі.

Він переконаний, що причина складної ситуації і просування росіян на деяких відтинках Сходу – це зосередження уваги світу на темі переговорів в Росії та України.

Вирішити це можна перенаправленням боєприпасів на східний фронт, залученням у стрій силовиків, яких у нас є кілька сотень тисяч. Тоді ми Донбас утримаємо, якщо цього не буде зроблено є небезпека витиснення Збройних Сил України,

– резюмував Світан.