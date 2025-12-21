Несут до 9 килограммов взрывчатки: эксперт очертил, как "Шахеды" могут угрожать Европе

Российские ударные дроны могут угрожать странам Европы: по словам экспертов, такие беспилотники способны нести 7 –9 килограммов взрывчатки.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал директор по развитию оборонного предприятия и офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский.

Какую опасность скрывают "Шахеды"?

Анатолий Храпчинский напомнил, что российские беспилотники залетали на территорию Польши. По его словам, такие дроны несут 7 – 9 килограммов взрывчатки, которая может сдетонировать при попытке неквалифицированной разборки.

К этому добавляются варианты "Шахедов" с осколочными элементами и суббоеприпасами, срабатывающие с задержкой.

Гражданским не стоит касаться сбитых дронов. Последствия могут быть очень плохими,

– подчеркнул эксперт.

Храпчинский также высказал мнение, что Россия уже имеет достаточно инструментов, чтобы создавать впечатление постоянного присутствия воздушных объектов над Европой, даже без массированных ударов. Речь идет о:

теневой флот, с кораблей которого можно запускать различные типы БпЛА;

других дронах с небольшим запасом хода;

аппараты с линзами Люнеберга, которые имитируют большую эффективную площадь рассеивания на радарах и "рисуют" образ большой цели.

Эксперт отметил, что к прямому применению оружия по Европе страна-агрессорка может перейти позже, когда сочтет это нужным.

Россияне продолжают атаковать Украину дронами