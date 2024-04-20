Хотят сорвать помощь Украине: кремлевские шпионы активизировались заграницей

По всей Европе появляются сообщения об активизации российских шпионов. 17 апреля в немецкой Баварии задержали двух шпионов, работавших на спецслужбы России, которые хотели сорвать военную помощь Украине. Суд будет выбирать им меру пресечения.

Немецкий политолог Сергей Сумленный рассказал 24 Каналу, что внимание к этой новости значительно меньше, чем она того на самом деле стоит. Конечно, она не замалчивается, но не вызывает журналистского восторга и не публикуется на первых полосах газет и журналов.

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Интересный феномен

Политолог вспомнил, что в 2010 году был скандал, связанный с якобы прослушиванием американской службы NSA телефонных разговоров бывшего канцлера Ангелы Меркель.

Немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на секретные документы заявило, что американские спецслужбы прослушивали телефон экс-канцлера Германии Ангелы Меркель с 2002 до 2013 года. Вашингтон обвинения отвергал, а экс-президент США Барак Обама лично уверял Ангелу Меркель, что ее разговоры никто не отслеживает и отслеживать не будет.

"Это было на первых полосах всех немецких медиа, притом что ничего криминального там не было. А здесь есть подготовка террористических нападений в Германии со стороны враждебного государства – и об этом почти никто не говорит",

– подчеркнул политолог.

По его словам, это интересный феномен, поскольку Россия осуществила уже много и шпионских активностей в Германии, и политических убийств, когда перед зданием администрации федерального канцлера в центре Берлина был застрелен чеченский оппозиционер.

В прошлом году россияне участвовали в подготовке беспорядков со стороны так называемых рейхсбюргеров.

Рейхсбюргеры – это националистическое движение, которое отрицает существование Федеративной Республики Германия как законного и суверенного государства и отвергает ее правовую систему. Они считают себя гражданами Рейха и не принимают демократию, отрицают Холокост и проявляют антисемитизм.

Председатель этого мятежа, который планировал убить правительство Германии, имел связи с Россией, потому что регулярно посещал их посольство.

Доходит до ментальной стены. Мы как работали, так и работаем, будто ничего и не было. Россию, конечно, обвиняют, но говорят, что "мы не знаем всей правды". Вот такой бред,

– подчеркнул Сумленный.

Политолог сказал, что Россия, очевидно, активно увеличивает свои акции саботажа, террористических актов и просто подготовки к будущим террористическим ситуациям.

Очевидные цепочки событий

17 апреля в Великобритании произошел взрыв на заводе, производящем 155-миллиметровые снаряды. Еще раньше в Штатах произошел аналогичный пожар на заводе, который тоже производит артиллерийское оружие.

Непонятно, что там было, но количество таких событий именно сейчас, когда Украина нуждается в оружии, заставляет думать, что это очевидная цепочка событий, потому что заводы и склады артиллерийских боеприпасов почему-то подрываются и загораются. Я думаю, что здесь стоит искать российский след,

– сказал Сергей Сумленный.

Сейчас появляются сообщения со стороны администрации Финляндии и Эстонии, а также других стран, что российские службы, а именно российская так называемая церковь скупают активно участки рядом с военными базами. В других странах спецслужбы на это не обращают внимания, поскольку в Западной Европе уважают церковь.

В Париже прямо в правительственном квартале россияне построили огромную церковь. Мы не знаем, что в этих куполах и какая аппаратура радиопрослушивания может там стоять. Русская церковь является фактически филиалом российской ФСБ,

– отметил политолог.

Также россияне активно участвуют в пропагандистских мероприятиях в Германии и ставят своих людей в объекты стратегической инфраструктуры.

Недавно в Кельне в аэропорту уволили мужчину, который работал в службе охраны аэропорта и имел полный доступ ко всем территориям. Уволили его только из-за того, что он ездил с грузовиками в оккупированный Донбасс и возил туда якобы гуманитарную помощь из Германии.

Если бы он этого не делал и не бегал по городу с российским флагом, он бы так и работал в службе охраны и мог бы быть частью этой сети подготовки любых мероприятий со стороны России,

– добавил Сергей Сумленный.

Он подытожил, что немецкие спецслужбы очень медленно работают, и большинство терактов, которым немецкие службы предотвратили в последние годы, – это благодаря тому, что американские или британские спецслужбы давали необходимую информацию. Сами немецкие спецслужбы не были способны находить потенциальных террористов на своей территории.

Российские шпионы активизировались