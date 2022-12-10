Российские снаряды попали в родильное отделение в Херсоне

Российские оккупанты обстреливают Херсон, уничтожая его как Мариуполь и другие украинские города. Днем 10 декабря враг попал в родильное отделение в Херсоне.

Первые детали сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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По словам Тимошенко, вражеские снаряды попали в родильное отделение больницы.

Здание повреждено. Медработники, пациентки и дети не пострадали,

– заверил он.



Последствия вражеского обстрела роддома в Херсоне / Фото Кирилла Тимошенко

Какая ситуация на Херсонском направлении

Россиян становится меньше на линии обороны левобережья Херсонщины. Они перестали контролировать Кинбурнскую косу. Однако есть ли там ВСУ точно неизвестно.

По словам Пионтковского, ситуация в Херсонской области показывает, что Юг и Крым превратится в огромный Крымско-Херсонский котел, единственной ниточкой связи которого с внешним миром останется счастливо уничтоженный Крымский мост.

На днях стало известно, что россияне придумали новый бессмысленный тактический ход. Россия высадила на Большой Потёмкинский остров объединенное подразделение из спецназовцев, мобилизованных и бригады с небольшой частью артиллеристов. Там они пытаются контролировать устье Днепра. Однако украинские артиллеристы откровенно радуются этому поводу, ведь на острове оккупанты становятся для них четкой мишенью.

Добавим, что еще 9 марта российская армия нанесла циничный авиаудар по детской больнице и родильному в Мариуполе. Из-за вражеских бомб тогда погибли три человека, среди них – ребенок, еще 17 человек пострадали.

Добавим, что за 4 часа до того, как сбросить бомбы на роддом в Мариуполе, спикер российского МИД Мария Захарова соврала, будто ВСУ выгнали оттуда пациентов и обустроили огневые позиции.