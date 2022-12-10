Российские снаряды попали в родильное отделение в Херсоне

10 декабря 2022, 16:43
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Источник:

телеграм Кирилла Тимошенко

Российские оккупанты обстреливают Херсон, уничтожая его как Мариуполь и другие украинские города. Днем 10 декабря враг попал в родильное отделение в Херсоне.

Первые детали сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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По словам Тимошенко, вражеские снаряды попали в родильное отделение больницы.

Здание повреждено. Медработники, пациентки и дети не пострадали,
– заверил он.


Последствия вражеского обстрела роддома в Херсоне / Фото Кирилла Тимошенко

Какая ситуация на Херсонском направлении

  • Россиян становится меньше на линии обороны левобережья Херсонщины. Они перестали контролировать Кинбурнскую косу. Однако есть ли там ВСУ точно неизвестно.
  • По словам Пионтковского, ситуация в Херсонской области показывает, что Юг и Крым превратится в огромный Крымско-Херсонский котел, единственной ниточкой связи которого с внешним миром останется счастливо уничтоженный Крымский мост.
  • На днях стало известно, что россияне придумали новый бессмысленный тактический ход. Россия высадила на Большой Потёмкинский остров объединенное подразделение из спецназовцев, мобилизованных и бригады с небольшой частью артиллеристов. Там они пытаются контролировать устье Днепра. Однако украинские артиллеристы откровенно радуются этому поводу, ведь на острове оккупанты становятся для них четкой мишенью.

Добавим, что еще 9 марта российская армия нанесла циничный авиаудар по детской больнице и родильному в Мариуполе. Из-за вражеских бомб тогда погибли три человека, среди них – ребенок, еще 17 человек пострадали.

Добавим, что за 4 часа до того, как сбросить бомбы на роддом в Мариуполе, спикер российского МИД Мария Захарова соврала, будто ВСУ выгнали оттуда пациентов и обустроили огневые позиции.

Автор: Альона Захарова