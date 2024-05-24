Россия может начать новую волну мобилизации в ближайшие месяцы, – FT

Российские власти могут начать новую волну мобилизации уже к концу этого или началу следующего года.

О планах россиян рассказали журналисты Financial Times со ссылкой на источник, близкий к министерству обороны России.

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Новая волна мобилизации

В материале говорится, что России может не хватить военных, если руководство хочет удерживать инициативу на фронте. Речь идет о набранных в рамках мобилизации 2022 года, контрактниках, преступниках из российских тюрем и даже подозреваемых по уголовным делам, которых в России также начали набирать на войну.

Из-за этого Москве, возможно, вскоре придется "выйти за рамки своих креативных стратегий рекрутинга".

Правительство может продолжать пользоваться этой системой еще некоторое время. К концу этого или в начале следующего года новая волна частичной мобилизации станет неизбежной,

– сказал собеседник издания.

По его словам, значительное российское наступление этим летом будет невозможно без очередной волны мобилизации.

Российские власти, по крайней мере сейчас, все еще готовы пожертвовать некоторыми оперативными успехами на фронте, чтобы защитить остальное общество от войны,

– заключает источник FT.

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