У российского руководства тяжелое заболевание: Яковенко объяснил одиозное заявление по Польше

На днях глава российской госдумы Вячеслав Володин в своем телеграмме выступил с одиозным заявлением – выставить счет Польше за "освобождение от немецких оккупантов". Речь идет о более чем 700 миллиардах долларов. Более того, Володин считает, что Польша должна благодарить Россию за свое развитие. Это не что иное, как признак тяжелого заболевания российского руководства.

Так 24 Каналу это прокомментировал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он отметил, что Россия должна подсчитывать репарации для выплат Украине и назвал определенную сумму.

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"Использование исторического оружия – признак тяжелого заболевания российского руководства. Можно еще выставить иск Монголии за империю Чингисхана. В России действует так называемая отложенная память – вдруг они о чем-то вспомнили сейчас. Обычно такие вещи происходят в старости, в склерозе, когда люди начинают вспоминать события своего детства. В данном случае в России так", – сказал Яковенко.

Игорь Яковенко об одиозных заявлениях России: смотреть видео

Человек в маразме

Игорь Яковенко подчеркнул, что сейчас Россия должна подсчитывать репарации, которые выплатит Украине по итогам войны. Речь идет о триллионах долларов. Впрочем, российский руководитель Владимир Путин прибегает к невероятным заявлениям.

"Недавно Путин пошел дальше. Он заявил, что РСФСР мог справиться с гитлеровским Рейхом без участия республик. Это заграничные вещи! Учитывая, что война шла в основном на территории Украины и Беларуси. Но на самом деле именно обсуждение этого вопроса – отвратительный цинизм. Я удивляюсь, что страны, бывшие когда-то советскими республиками, не подают иски за унижение людей, погибших защищая СССР. Путин плюнул на могилы всех погибших, которые были участниками этой войны. Человек в маразме", – добавил оппозиционный журналист.

Что известно о заявлении россиян: основное