Нетрезвые и наглые: российские военные начали мародерствовать в домах белгородцев

Белгородщина стала регионом, в котором люди вынуждены бежать от так называемой путинской "спецоперации", которая уже частично перешла на территорию России. Там вдруг активизировались мародеры и говорится не о ком-нибудь, а о людях в военной форме.

Владимир Путин уверял, что люди, которые выехали из Белгородищины, могут не волноваться о своем имуществе и домах. Но видео, которые сами местные публикуют в соцсетях, свидетельствуют совсем о другом.

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Российские военные мародерствуют у своих

На опубликованных видео женщина спрашивает мужчин в форме, что они делают в чужом доме и почему поставили свои машины в гараже местных. Те нагло отвечают что будут здесь, потому что "вокруг стреляют и все взрывается". Также видно, что один из мужчин лежит на диване головой вниз и, вероятно, находится в не совсем трезвом состоянии.

Такие случаи лучше всего показывают "мораль и ценности" россиян, которые так активно восхваляет Владимир Путин. Интересно, что недавно глава Кремля заявил, что люди не выезжают из Белгородщины, потому что волнуются за свои дома и имущество.

Надо, чтобы они поверили, что все будет надежно обеспечено,

– абсурдно сказал Путин.

Но на самом деле ситуация совсем другая: местных грабят сами же российские военные. Также стоит вспомнить, как радовалось население страны-агрессора, когда Путин начал так называемую трехдневную "сво". Однако на третий год войны, которая якобы идет по плану, россияне вынуждены бежать из своих домов, потому что начали на себе ощущать последствия так называемой "спецоперации".

Теперь местные видят в своих гаражах чужие машины, в домах поселились неизвестные мужчины, а их имущество существенно повреждено. На все вопросы оккупанты рассказывают, что якобы приехали со строительными подрядчиками, хотя это не объясняет, почему они в чужих домах, в военной форме, а еще и нетрезвые.

Интересно, или после таких историй, россияне дальше будут считать, что их армия не могла вывозить из Киевщины туалеты, стиральные машины и ковры, и якобы никогда не была замечена на мародерстве.

Ситуация на Белгородщине