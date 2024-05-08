Владімір Путін запевняв, що люди, які виїхали з Бєлгородищини, можуть не хвилюватися про своє майно та домівки. Натомість відео, які самі місцеві публікують у соцмережах, свідчать зовсім про інше.

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Російські військові мародерять у своїх

На опублікованих відео жінка запитує чоловіків у формі, що вони роблять у чужому будинку та чому поставили свої машини у гаражі місцевих. Ті нахабно відповідають що будуть тут, бо "навколо стріляють і все вибухає". Також видно, що один з чоловіків лежить на дивані головою вниз та, ймовірно, перебуває у не зовсім тверезому стані.

Такі випадки найкраще засвідчують "мораль та цінності" росіян, які так активно вихваляє Владімір Путін. Цікаво, що недавно очільник Кремля заявив, що люди не виїжджають з Бєлгородщини, бо хвилюються за свої будинки та майно.

Треба, щоб вони повірили, що все буде надійно забезпечено,

– абсурдно сказав Путін.

Але насправді ситуація зовсім інша: місцевих грабують самі ж російські військові. Також варто згадати, як раділо населення країни-агресорки, коли Путін почав так звану триденну "сво". Проте на третій рік війни, яка буцімто йде за планом, росіяни змушені тікати зі своїх домівок, бо почали на собі відчувати наслідки так званої "спецоперації".

Тепер місцеві бачать у своїх гаражах чужі машини, у будинках поселилися невідомі чоловіки, а їхнє майно суттєво пошкоджене. На всі запитання окупанти розповідають, що нібито приїхали з будівельними підрядниками, хоча це не пояснює, чому вони в чужих домівках, у військовій формі та ще й нетверезі.

Цікаво, чи після таких історій, росіяни далі вважатимуть, що їхня армія не могла вивозити з Київщини туалети, пральні машини та килими, й нібито ніколи не була помічена на мародерстві.

Ситуація на Бєлгородщині