Российские военные не возвращаются в пункты дислокации после учений "Запад-2021"

На прошлой неделе закончились масштабные российско-белорусские военные учения "Запад-2021". Впрочем, войска государства-агрессора не спешат возвращаться в места постоянной дислокации.

Россия держит военных в приграничных регионах, поэтому Украина не может терять бдительности. Об этом СМИ рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный.

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Россия держит войска у границ

Завершение российских учений "Запад-2021" с торжествами состоялось 16 сентября. Впрочем, украинское командование не фиксирует массового возвращения батальонно-тактических групп российской армии на места постоянной дислокации,

Несмотря на то, что 16 сентября официально по телевизору показывали, прошло торжественно закрытие, на сегодня мы не фиксируем массового возвращения в пункты постоянной дислокации тех батальонно-тактических групп, которые вышли на усиление,

– рассказал Залужный.

Таких групп было 19 и, по данным командующего, каждая насчитывает около тысячи человек. По словам Залужного, эти батальонно-тактические группы продолжают выполнять задачи в Южном военном округе России.

Уже на следующий день после начала учений "Запад-2021" в СМИ появилась информация о массовой вспышке дизентерии . Многочисленные случаи заражения болезнью зафиксировали на полигоне "Погоново", что в Воронеже.

Они не стоят с автоматами вдоль нашей границы. Они находятся в соответствующих районах, приближенных к государственной границе,

– уточнил он.

Некоторые военные возвращались к местам дислокации для голосования на выборах в Госдуму. Незначительные перемещения все же фиксируют, но, по словам Залужного, "расслабляться совсем мы сегодня не можем".

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