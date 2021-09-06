Российские военные обстреляли турецкий конвой в Сирии, – журналист

6 сентября 2021 , 12:24
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Источник:

твиттер Levent Kemal

В сирийском Идлибе произошел взрыв во время прохождения конвоя вооруженных сил Турции. СМИ сообщают, что к инциденту причастны российские военные.

Самолеты России следили за периметром и открыли огонь по турецкой тяжелой технике. Видео последствий бомбардировки обнародовали в сети.

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Российские военные самолеты нацелились на маршрут колонны TAF в Ехсими, Идлиб,
– отметил журналист Левент Кемаль.

  • Пока нет информации о погибших или пострадавших в результате атаки.
Обратите внимание! В январе 2021 года, по данным Deutsche Welle, Россия перебросила 300 военных в провинцию Сирии, которая граничит с Турцией.

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Война в Сирии / Инфографика 24 канала

Автор: Олег Васьків