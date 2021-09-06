Российские военные обстреляли турецкий конвой в Сирии, – журналист
6 сентября 2021 , 12:24Читати новину українською
Источник:твиттер Levent Kemal
В сирийском Идлибе произошел взрыв во время прохождения конвоя вооруженных сил Турции. СМИ сообщают, что к инциденту причастны российские военные.
Самолеты России следили за периметром и открыли огонь по турецкой тяжелой технике. Видео последствий бомбардировки обнародовали в сети.
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Российские военные самолеты нацелились на маршрут колонны TAF в Ехсими, Идлиб,
– отметил журналист Левент Кемаль.
- Пока нет информации о погибших или пострадавших в результате атаки.
Война в Сирии: что известно
- В феврале 2020 года войска сирийского диктатора Башара Асада, которого активно поддерживает Путин, атаковали турецких военных. В результате погибли 36 человек, еще десятки получили ранения.
- Турция 1 марта объявила о начале новой военной операции в Сирии под названием "Весенний щит". Туркам удалось уничтожить десятки танков, в том числе и российских, и более 2000 бойцов режима Асада, среди которых были и русские.
- Президенты России и Турции 5 марта договорились о прекращении огня в сирийском Идлибе. Однако договориться Путину и Реджепу Эрдогану относительно политики в регионе не удалось до сих пор.
- Министерство обороны Турции 18 марта 2021 года заявило о ракетном обстреле своей территории со стороны Сирии.