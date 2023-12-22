Россияне "потеряли" телефоны в Херсонской области: там нашли фото почти всей роты

На левобережье Херсонской области идет операция Сил обороны Украины. Между тем россияне безуспешно пытаются ликвидировать украинский плацдарм, но несут многочисленные потери.

Несколько окупантов из 28 отдельного мотострелкового полка на линии боевого столкновения "потеряли" свои телефоны. У них были фото едва ли не всей российской роты. Источники 24 Канала в Силах обороны Украины поделились этими фото с нами.

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28 ОМСП России

Раньше мы уже подробно рассказывали об этом подразделении. Полк вошел в новообразованную 18 армию, за счет которых Кремль планировал расширить свое присутствие в Украине.

Что привычно для новых подразделений, которые формируются исключительно из мобилизованных граждан, а не дисциплинированных войск, у 28 мотострелкового полка сразу же возник целый ряд проблем. Среди них:

дезертиртсво, в том числе еще до отправки подразделения на фронт;

в том числе еще до отправки подразделения на фронт; многочисленные потери, в частности, среди высшего офицерского состава;

в частности, среди высшего офицерского состава; вероятные факты коррупции , когда люди со званиями рядового занимают должности выше, чем представители старшего офицерского состава;

, когда люди со званиями рядового занимают должности выше, чем представители старшего офицерского состава; стрельба между двумя военными, один из которых был нетрезвым.

Но несмотря на все проблемы, полк и в дальнейшем продолжает находиться на оккупированных территориях Украины. А часть его бойцов даже претендовали на удостоверение. Именно для этого они устроили себе фотосессию чуть ли не всей ротой. Откуда же им было знать, что впоследствии фото с их телефонов попадут к украинским журналистам?



Россиянин мечтал об удостоверении ветерана / Фото 24 Канала

Фото военных 28 ОМСП России

Речь о 8 мотострелковой роте третьего мотострелкового батальона 28 отдельного мотострелкового полка России. Именно эта рота упоминается в скриншотах документов, которые также были в телефонах россиян.



Скриншот с телефона россиянина / Фото 24 Канала

Очень интересно, но конкретно об этой роте у нас тоже есть некоторая информация. Как нам удалось выяснить во время работы над предыдущим материалом, третий батальон 28 ОМСП в целом является довольно недоукомплектованным.

Данные о численности личного состава 3 мотострелкового батальона свидетельствуют о том, что вместо 94 человек на одну роту, как рассчитано по штату, на самом деле готовыми к выполнению боевых действий осенью были только от 38 до 45 человек.

Так, на 3 роты, которые входят в состав батальона, в общем зафиксировано 21 ликвидированного оккупанта, 78 раненых и 8 дезертиров. Еще 53 россиян обозначены как "другое". Вероятно, речь о пропавших без вести.

Всего из трех рот, численность которых должна была бы составлять 282 военных, на позициях и в бронегруппе командование российского 28 мотострелкового полка насчитало 122 человека. А это лишь 43% от всего личного состава.



Нехватка личного состава в 3 батальоне 28 ОМСП / Фото 24 Канала

Как видим, осенью именно у 8 роты были наибольшие потери. Тогда в составе подразделения насчитали лишь 38 человек, хотя по штату их должно было бы быть 94. И фото практически всех этих людей оказались в нашем распоряжении.

Россияне из 8 роты 28 ОМСП: смотрите фото

Какая судьба российских оккупантов

Мы бы очень хотели рассказать вам, что 8 рота третьего батальона 28 ОМСП полностью ликвидирована. Впрочем, к сожалению, пока это не так – уничтожена лишь часть оккупантов. Но как показывает практика, остальные тоже скоро к ним присоединятся.

Вот так выглядит "элита" российского войска. Фотографируются на ветеранские документы. Но, скорее всего, это одни из последних их фото, которые при лучшем сценарии, можно будет использовать для сообщения в "Вконтакте" о пропавших без вести,

– рассказали нам наши источники в Силах обороны.

Тем временем украинские военные продолжают уничтожать вражеские войска, освобождая наши территории. В частности, и на левобережье Херсонской области. Поэтому российские оккупанты ни в одной части оккупированной территории не будут иметь покоя.

Крайне важно ежедневно поддерживать украинских военных, которые борются за нашу свободу. Для этого работает наш– здесь вы всегда найдете актуальные сборы на нужды наших защитников.