Преимущественно об этом не знают: что говорит российская пропаганда о тех, кто здался в плен

Есть отдельные случаи, когда российские военные сдаются в плен, чтобы не воевать на фронте в Украине. Однако российская пропаганда умалчивает такие случаи, потому что в стране-агрессоре сдаться в плен – это значит "предать государство".

Об этом 24 Каналу рассказала глава фонда "Русь сидящая", российская оппозиционерка Ольга Романова. По ее словам, россиянам лучше сказать, что военный мертвый, чем жив в плену.

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Для России сдаться в плен – это "измена"

Ольга Романова отметила, что больше обсуждали сдачу в украинский плен российского пилота Максима Кузьминова вместе с Ми-8, который был наполнен запчастями к российским истребителям. Однако обычно о таких случаях молчат.

Во время Пригожина многие жены завербованных получали по 5 миллионов рублей, ордена и медали за якобы погибших мужчин, которые оказывались в плену. Потому что в России считают, что сдаться в плен – это позор и предательство, что таких людей нужно расстрелять, убить, что это преступление. Им лучше сказать, что человек убит, чем что сдался в плен,

– объяснила она.

Романова о российских пленных: смотрите видео

Российский пилот сдался Украине вместе с Ми-8